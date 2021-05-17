Кто победит на Евровидении-2021? У букмекеров новый фаворит

Группа Måneskin из Италии заняла первую позицию в списке претендентов на победу в конкурсе "Евровидение-2021". До них долгое время на первом месте была Франция

Måneskin / Фото: eurovisionworld.com

Клип группы Måneskin из Италии, которая в этом году будет представлять свою страну на "Евровидении-2021", собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube. А теперь музыканты оказались на первой строчке в списке претендентов на победу по оценкам букмекеров.

Скриншот: eurovisionworld.com

До Måneskin долгое время главной претенденткой на победу была Барбара Прави из Франции. Отметим, что Украина входит в ТОП-10 фаворитов букмекеров. Завтра, 18 мая, Go_A выступят в первом полуфинале "Евровидения".

Måneskin из Италии автоматически выступят уже в финале конкурса, так как Италия – одна из пяти стран-основательниц "Евровидения".

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Напомним, конкурс "Евровидение-2021" состоится 18 (первый полуфинал), 20 (второй полуфинал) и 22 мая (финал). В этом году конкурс принимает Роттердам (Нидерланды). Ведущими шоу стали певица, телеведущая и участница "Евровидения" Едсилия Ромбли, актриса и телеведущая Шанталь Янзен и певец, шоумен и комментатор Ян Смит. Их назначили ведущими конкурса еще в прошлом году.