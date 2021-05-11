В Украине продолжается вакцинация от коронавируса прежде всего лиц из групп профессионального риска – врачей, военных и тех, кто чаще всего контактирует с другими, а также пожилых людей.

Впрочем, из-за мифов о самой вакцине и стране ее производства – Индии, вакцинироваться, как оказалось, желающих не очень много.

Чтобы на собственном примере доказать безопасность лекарственного средства, первыми вакцинировались президент Владимир Зеленский и некоторые известные политики. За ними начали делать прививки и звезды. Одной из первых согласилась на вакцинацию певица Руслана. И признается, когда ей предложили сделать инъекцию в прямом эфире одной из программ, она нисколько не колебалась.

"Мама сначала была взволнована, обеспокоена, а отец был абсолютно уверен – он полностью меня поддержал. И тоже записался сразу на вакцинацию", – рассказала Руслана.

После прививки артистка не почувствовала на себе тяжелых побочных эффектов, которыми пугали в Сети. Руслана уверяет, что готова к введению второй дозы вакцины, как только представится такая возможность.

В рамках популяризации вакцинации среди украинцев в том же шоу сделал прививку и телеведущий Александр Педан.

Александр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

Он перенес прививку без серьезных побочных эффектов. Впрочем, после вакцинации некоторые из его поклонников не верили, что Педан действительно сделал прививку вакциной от ковида. А другие даже писали, что телеведущий теперь "чипированный" или "излучает 5G".

После активной вакцинации знаменитостей появились слухи, что за популяризацию прививки им якобы заплатили. "Я бы не против, если бы это была правда, – говорит Педан и добавляет – За что мне платить? За то, что я оберегаю свою жизнь и не являюсь разносчиком болезни для моей семьи? Я не против. Но к сожалению мне никто этих денег не дал и даже не предлагал".

Кроме знаменитостей, кому уже посчастливилось вакцинироваться, другие звезды присоединились к программе ЮНИСЕФ по популяризации вакцинации и разрушения мифов вокруг вакцин. Одной из первых присоединилась к этой кампании телеведущая Леся Никитюк.

Певица Оля Полякова, как оказалось, также принадлежит к сторонникам вакцинации. Она даже записала несколько прямых эфиров с врачами, где обсудила наиболее распространенные вопросы о безопасности прививок. В частности о том, стоит ли бояться индийской вакцины.

В прямом эфире в Instagram Полякова инфекционист Екатерина Булавина обсудили, что тромбоз вакцина от COVID-19 не вызывает, а вот сама болезнь – вполне.

Врач также рассказала, есть ли вероятность заболеть ковидом уже после вакцинации. "Человек, который вакцинировался, заболеть может ковидом, но он от него не умрет, и не попадет в больницу, и не будет нуждаться в кислородной поддержке", – сказала Булавина.