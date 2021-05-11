Кто из животных умеет смеяться? Ученые насчитали 65 видов весельчаков

Ученые из Калифорнийского университета провели очень интересное исследование. Они хотят узнать, как и почему люди научились смеяться в ходе эволюции

/ Фото: Dailymail / YouTube

Ученые из Калифорнийского университета (США) представили список животных, которые умеют смеяться – их 65 видов! Хотя ранее считалось, что весельчаков среди братьев наших меньших не так много.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Исследователи утверждают, что полученные в ходе анализа результаты помогут узнать, почему и как люди эволюционировали, чтобы смеяться. Ранее смех как вид социального взаимодействия описывали у приматов, крыс и других видов животных.

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Ученые объяснили, что у людей смех – это демонстрация того, что нам весело, а также приглашение к взаимодействию. Авторы работы заметили поведение, сходное с человеческим смехом, у 65 видов животных. Это были не только приматы, но и собаки, домашние коровы, лисы, тюлени, мангусты, три вида птиц, в том числе попугаи и австралийские сороки.

Считается, что такая взаимодействия помогает подчеркнуть животным неагрессивный характер игры.

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