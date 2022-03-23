Кровавый алмаз: как ювелиры Tiffany & Co. продолжают поддерживать российского агрессора

Tiffany & Co, несмотря на санкции США, продолжают использовать российские алмазы / Фото: instagram.com/tiffanyandco

Российско-украинская война волнует весь мир, но понятия о морали у некоторых брендов сильно размыты: Louis Vuitton выпустили украшения с рашистской свастикой, а ювелирная компания Tiffany & Co использует в своих коллекциях камни, купленные в России, об этом пишет ​The Guardian.

Несмотря на санкции США в отношении российских алмазов, инсайдеры отрасли сообщили, что их нынешняя формулировка никак не препятствует потоку российских драгоценных камней. Это связано с тем, что большинство камней алмазодобывающих компаний "Алроса" экспортируются в необработанном виде. После чего значительную часть алмазов отправят на огранку и полировку в Индию, где обрабатывается около 90% необработанных алмазов в мире.

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А по таможенным правилам США, такой "путь" камней считается "значительной трансформацией" — в итоге бриллианты будут ввозиться не как российский продукт, а как индийский. Но от людей ничего не скрыть — в комментариях под постами бренда Tiffany & Co в Instagram пользовали призвали компанию перестать спонсировать войну.

Поскольку война России с Украиной затягивается, вопрос о том, продолжать ли покупать и продавать эти алмазы, является затруднительным для ювелиров, алмазных компаний и отраслевых органов, созданных для их регулирования, многие из которых зависят от контролируемого государством алмазного сектора России. Санкции США мало что сделают, чтобы остановить поток алмазов из "Алросы", огромной российской горнодобывающей монополии, поддерживаемой государством, на Запад.

Объективно это алмазы из зон конфликтов: они финансируют вооруженный конфликт против мирного соседа государственным деятелем,

— говорит Кристина Вильегас, директор программы "От шахты к рынку" в Pact, неправительственной организации, занимающейся вопросами развития.

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Российские алмазы не подходят под самое узкое отраслевое определение "конфликтных алмазов", которое относится к алмазам, используемым для финансирования повстанческих групп, но Вильегас говорит, что они явно соответствуют духу этого термина.

Ситуация с российскими бриллиантами такова, что они действительно в одночасье превратились в алмазы из зон конфликтов, и до сих пор многие крупные отраслевые группы хранили молчание о том, должны ли ответственные покупатели продолжать поиск поставщиков. Эти вещи требуют времени, чтобы установить новые определения. Но тишина поразительна — и трудно не предположить, что это потому, что большая часть отрасли надеется, что это исчезнет или забудется.

Напомним, пока россияне дерутся за сахар, Путин предстал перед фанатами в "Лужниках" в куртке за 14 тыс. долларов.