В комментариях под постами в Instagram новую коллекцию разнесли в пух и прах. Считаем, это заслуженно

Louis Vuitton посвятили коллекцию украшений рашистской свастике / Фото: instagram.com/louisvuitton

В Украине ужасная и катастрофическая по последствиям война, которую 24 февраля начала Россия. Свою агрессию оккупант пропагандирует фашистской символикой в виде буков Z и V, поэтому очевидно, что нормальные марки стараются избегать новой "свастики", но есть "особо одаренные", которые продолжают использовать рашистские знаки. На днях известный глянец разместил на обложках кремлевскую свастику, а теперь и французский дом моды Louis Vuitton выпустил коллекцию ювелирных изделий, возмутившую сеть.

Реакция пользователей в Instagram на новый дизайн Louis Vuitton не заставила себя долго ждать. Бренд буквально затравили за буквенные символы Z и V, которые используют российские оккупанты на своей технике.

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Несмотря на то, что на сайте Louis Vuitton указано, мол "Z" – это инициалы дома моды, которые "словно жизненный импульс", соединяются на браслетах в различных комбинациях, "как сердцебиение или повторяющийся ритм", мало верится в подобные описания бренда. Ведь, сколько бы лет ни прошло, а история прекрасно помнит, как во время Второй Мировой войны LV шили чемоданы из человеческой кожи для нацистов. А потом тратили огромные суммы на рекламные бюджеты в прессе, чтобы скрыть эту информацию. Ой!

Louis Vuitton посвятили коллекцию украшений рашистской свастике / Фото: Louis Vuitton

В новой рекламной компании бренда снялись Алисия Викандер, Кид Кади и Джина Цзинь. А досталось и им, и дому моды. Люди, понятное дело, сочли неуместным использование этих букв во время того, как Россия осуществляет полномасштабное вторжение на территорию Украины.

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Louis Vuitton посвятили коллекцию украшений рашистской свастике / Фото: instagram.com/louisvuitton

Можно было бы назвать один аргумент в пользу бренда, например то, что выход коллекций иногда планируется годами, а новая вышла просто в такое "неудачное" время, а на самом деле не подразумевает под собой какую-то агитацию. Но мы в ответе за свои поступки, особенно, если на нас смотрит весь мир: Louis Vuitton не могли не понимать последствий, пуская в свет новый продукт. Можно было, как вариант, повременить, или деньги совсем не пахнут?

Напомним, платье украинского дизайнера станет экспонатом Института костюма Анны Винтур.

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