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Пока россияне дерутся за сахар, Путин предстал перед фанатами в "Лужниках" в куртке за 14 тыс. долларов

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18 марта, 19:34
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Президент россии выбрал для постановочного концерта пуховик итальянского бренда. Похоже, отечественному производителю и сам глава страны не доверяет
путин приветствует поклонников на концерте в "Лужниках"
путин приветствует поклонников на концерте в "Лужниках" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Президент россии Владимир Путин во время концерта, посвященного захвату и временной оккупации Крыма, на стадионе "Лужники" предстал перед фанатами в куртке итальянского бренда Loro Piana.

Стоимость пуховика составляет 1 миллион 445 тысяч рублей (примерно 14 тысяч долларов).

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Пуховик итальянского бренда Loro Piana, в котором путин появился перед поклонниками в "Лужниках"
Пуховик итальянского бренда Loro Piana, в котором путин появился перед поклонниками в "Лужниках" / Фото: Инстаграм

Похоже, так предводитель российской нации решил поддержать своих сограждан во время экономического кризиса. Пока мы каждый день наблюдаем в видеороликах, как россияне дерутся за сахар в супермаркетах, президент всея рф примеряет новинки сезона.

Пуховик Loro Piana из коллекции бренда сезона осень-зима 2022 продается на сайте российского ЦУМ. Диктатор и тиран продолжает наслаждаться роскошью, тратя деньги, украденные у граждан. А сами россияне поддерживают его в этом.

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В описании куртки на сайте универмага сказано:

Для пошива стеганого пуховика мастера марки, основанной Пьетро Лоро Пьяна, использовали мягкую ткань из тончайшей мериносовой шерсти The Gift of Kings, состриженной вручную с овец редкой австралийской породы.

Напомним, итальянский бренд Loro Piana входит в модный конгломерат Kering. Ранее в компании заявили о закрытии бутиков в россии и выступили против войны в Украине. Также Loro Piana совместно с организацией UNICEF собирают деньги, чтобы направить их на обеспечение гуманитарной помощи украинскому народу.

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