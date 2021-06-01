Версія українською
$ 27,47
33,51

Кровь с молоком: 34-летняя Настя Каменских в бикини похвасталась своими формами (фото)

1 июня, 08:33

Владимир Грисюк

34-летняя украинская поп-звезда в черном бикини и цветастой накидке эффектно прошлась среди пальм на фоне океана

Украинская поп-звезда Настя Каменских позирует на пляже / Фото: instagram.com/kamenskux

34-летняя украинская поп-звезда Настя Каменских, отметившая недавно годовщину свадьбы с Потапом, поделилась откровенными снимками с отдыха. На фото, опубликованных в Instagram, певица в черном бикини и цветастой накидке эффектно позирует среди пальм на фоне океана. Свой пляжный образ певица дополнила стильными украшениями.

"После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение – это всегда начало чего-то нового. И прекрасного", – начала философствовать Каменских в описании к фото.

Настя Каменских в бикини похвасталась своими формами / Фото: instagram.com/kamenskux

Подписчики украинской звезды оценили кадр и засыпали ее комплиментами:

За короткое время этот кадр набрал больше 120 тысяч лайков.

Реклама

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор".

Настя родилась 4 мая 1987 года в Киеве. Карьеру певицы начала в 2004 году после выступления на фестивале "Черноморские игры". В 2006 году вместе с Алексеем Потапенко (нынешним супругом) основала очень популярный на просторах СНГ дуэт "Потап и Настя". Релиз их дебютного альбома "Не пара" состоялся в 2008 году, затем вышли и другие: "Не люби мне мозги" (2008), "Все пучком" (2013), "Щит и Мяч" (2015).

В 2017 году Настя Каменских прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK.

Читайте также: Обнаженных Настю Каменских и Потапа подловили в постели: Как же это было сладко

Напомним, недавно Каменских исполнилось 34 года, и она решила перевоплотиться в известную мексиканскую художницу.

Новости на эту же тему:

Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами Жгучая Каменских в алом платье соблазнила страстным танцем – смотрите клип певицы Укршоубиз наконец-то вырвался в люди после карантина — что происходило за кулисами YUNA-2021 Потапу – 40. Вот что он думает о жизни, возрасте и успехе
фото Настя Каменских

Источник: Сегодня

Реклама