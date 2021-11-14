Дорого-богато: Nike выпустили кроссовки с кристаллами Swarovski (фото)

Кроссовки Swarovski и Nike - Air Force 1 Low / Фото: Nike

Swarovski и Nike выпустили самую неожиданную коллаборацию сезона – кроссовки Air Force 1 Low. В рамках нового проекта под названием Crystal бренды выпустили новую модель спортивной обуви. В продажу кроссовки поступят в двух расцветках: черном и белом (Triple White и Triple Black).

Особенность модели женских кроссовок в том, что на кожаную базу Air Force 1 надеваются эффектные съемные накладки. Эти покрытия украшены узором в сочетании с россыпью кристаллов Swarovski. Закреплены панели большими винтами.

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Съемные панели с кристаллами Swarovski можно открутить самому. В наборе к обуви прилагается специальная отвертка соответствующего цвета.

Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike

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Когда кроссовки поступят в продажу пока неизвестно. Также компании не сообщают и стоимость новой пары обуви.

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