Дорого-богато: Nike выпустили кроссовки с кристаллами Swarovski (фото)

Кроссовки Swarovski и Nike - Air Force 1 Low / Фото: Nike
Swarovski и Nike выпустили самую неожиданную коллаборацию сезона – кроссовки Air Force 1 Low. В рамках нового проекта под названием Crystal бренды выпустили новую модель спортивной обуви. В продажу кроссовки поступят в двух расцветках: черном и белом (Triple White и Triple Black).
Особенность модели женских кроссовок в том, что на кожаную базу Air Force 1 надеваются эффектные съемные накладки. Эти покрытия украшены узором в сочетании с россыпью кристаллов Swarovski. Закреплены панели большими винтами.
Съемные панели с кристаллами Swarovski можно открутить самому. В наборе к обуви прилагается специальная отвертка соответствующего цвета.
Когда кроссовки поступят в продажу пока неизвестно. Также компании не сообщают и стоимость новой пары обуви.
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