Хуже Буковеля? Мы узнали о реалиях отдыха на Драгобрате – отзывы туристов

Мы узнали о реалиях отдыха на Драгобрате - отзывы туристов

Пока одни едут в мейнстримный Буковель и платят состояние за борщ и проживание в отелях, другие – выбирают горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье. Ибо цены на отдых более приятные, а красота не менее очаровывает, чем в Буковеле.

Например, за тур для одного в Драгобрат заплатите от 4 500 гривен на 5 дней. В цену учтены транспорт в обе стороны из Киева, проживание в гостинице, питание, трансфер, медицинская страховка и гид. В Буковеле за эти средства вы расплатитесь за "скромный" номер для двоих на двое суток и двухразовое питание в заведениях.

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Прайс прайсом, но Драгобрат имеет минусы, которые подвергают сомнению комфортный отдых. Честными отзывами о релаксе на курорте поделились туристы в Google Maps.

Неразвитая инфраструктура вас шокирует

Мы прочитали десятки отзывов туристов в Google Maps о Драгобрате. Самый популярный негативный комментарий об инфраструктуре – она здесь неразвита. Путешественники жалуются, ведь этот пункт портит отдых.

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Турист Алексей отметил отличные условия для катания на лыжах. Но инфраструктура на курорте – разочаровала.

Отличные возможности для фрирайда, но инфраструктура сильно хрустит на две ноги, – написал он.

Если планируете ехать на Драгобрат, то сделайте закупку лекарств и вкусностей. Турист Тарас написал, что магазины и аптеки на курорте – это редкость. А еще и цены на продукты выше. Сэкономьте время и средства – позаботьтесь о шоппинге до приезда на Драгобрат.

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Магазины или аптеки – редкость, цены соответствующие, стоит большинство брать с собой, чтобы не искать и не тратить много денег, – написал он.

Привыкли рассчитываться PayPass или картой в заведениях и магазинах? После приезда на Драгобрат забудьте о современных способах для оплаты желаемого.

Турист Олег Соловей отметил, что без денег на руках отдыхающим будет сложно, потому что рассчитаться картой на курорте нереально.

Никакого места не нашли, где принимают к оплате карты, отдельный бизнес с обналичиванием с карт. Из вариантов оплаты с карты на карту, или иметь наличные, банкоматов не видел, – написал он.

График и SkiPass для катания на подъемниках разочарует

Если вы успели посетить несколько горнолыжных курортов Украины и мира, то будете удивлены правилами драгобратских подъемников. Туристка Ольга Москанова отметила с огорчением о минусе.

Отсутствие единого скипаса на все подъемники – невыразимая грусть, – написала она.

Последний отзыв туриста Тараса о катании на Драгобрате разочарует не меньше предыдущих. Если любите катание вечером, то задумаетесь, стоит ли вам планировать отдых на этом курорте?!

Теперь из минусов: отсутствие вечерних катаний (график 9:00-17:00), – написал он.

Будете рисковать жизнью на опасных дорогах и трассах

Зимние виды спорта – это риск и экстрим, если турист не опытен, то ему будет сложно соблюдать правила безопасного катания на лыжах или сноуборде. Особенно если на трассе для съезда – лед из-за погодных условий.

О нем написал турист Тарас. Естественно, подобная неувязка могла быть и в Буковеле. Мониторьте прогноз погоды перед поездкой, чтобы она прошла удачно.

Теперь из минусов: лед на трассах и снежные вьюги, попали в такой период, – написал он.

Проблемы не только на трассах для спуска, но и дорогах. Если вы планируете добираться до Драгобрата на автомобиле, то готовьтесь к экстремальностям. Туристка с никнеймом Mr. Smith рекомендует отказаться от передвижения собственным транспортом, если вы впервые едете на курорт.

Проблема с подъездом, на своем автомобиле, если вы впервые, то лучше не ехать, – написала она.

Условия в отелях могут разочаровать

Если будете бронировать отель на Драгобрате, то не ждите сказки с идеальным сервисом. Учитывая отзывы туристов, жить на курорте в отеле с отличными условиями – это редкость. С заведениями похожая ситуация.

Минус – жилье такое себе почти повсюду, обслуживание в кафешках – это нечто, вообще не клиентоориентированное. Еда – что-то среднее – сегодня хорошо, а завтра вообще никак, – написала туристка Елена Эльгина.

Один из отелей, где условия и сервис не соответствуют стандартам – это "Ватавиль". За "скромный" номер для двоих в отеле платят 2 тыс. гривен, а для одного – 1 700 гривен. Нелестным отзывом поделился турист Олег Соловей, отдыхавший там с 31 декабря по 3 января.

Не повезло с отелем, написал отдельный отзыв на "Ватавиль", категорически не советую этот отель, – написал он.

С арендой снаряжения будут трудности

Планируете приехать на Драгобрат без собственного снаряжения для катания? Если да, то готовьтесь к шоу "Интуиция". Есть вероятность, что арендуете все необходимое в отличном качестве не с первого раза. О чем предупредил турист Тарас в Google Maps.

Прокатов много, но цены и качество отличаются, не стоит брать, чтобы брать, – написал он.

Туристка Анастасия Хом заметила, что ее друг сломал ногу из-за неисправности лыж, которые арендовал. Вот вам реальный пример того, что выше приведенный комментарий – печальная реальность на курорте. Локальных пунктов по прокату – немало, выбирайте проверенный и не рискуйте жизнью.

Прокат оборудования для лыж никто никогда не проверяет, настроено все очень плохо, поэтому дорогой мне человек сломал ногу, – написала она.

Вам не окажут экстренную медицинскую помощь

На Драгобрате, как и в Буковеле, шансов выжить мало, если вы попадете беду и будете нуждаться в экстренной медицинской помощи. Максимум, который вам предложат в локальном медпункте – таблетку от головной боли.

Врача на Драгобрате по сути нет, ну разве что вам нужна таблетка от головных болей. Будьте готовы, когда получите резаную рану – спускаться в деревню час, а потом еще час ждать, пока найдется трансфер, – написала туристка Ксения.

Если посетите медпункт, то имеете шанс увидите подвыпившего врача, как туристка Анастасия Хом. Она привела туда друга с поломанной ногой на экстренный осмотр. Консультация стоила им 500 гривен, но врач не помог пострадавшему.

Когда нас доставили в медпункт, мы увидели там подвыпившего врача, что даже не смог должным образом оказать помощь, зато за что-то – за что именно, я вообще не могу понять – стянул с нас пятьсот гривен, – написала она.

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