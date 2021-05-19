Королева Елизавета II потеряла щенка, которого ей подарили накануне смерти принца Филиппа

В апреле этого года Ее Высочество похоронила супруга, а теперь настигло новое несчастье. Щенок, который был утешением для королевы в непростой период, внезапно умер

Королева Елизавета II с корги в Виндзорском замке / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II, которая на каблуках посадила более 1,5 тысячи деревьев, потеряла одного из своих любимцев. Как известно, королева большая фанатка собак, а ее любимая порода – корги, которые жили у нее еще с детства. Но на днях умер один из щенков – ему было пять месяцев.

Как сообщает The Sun, щенок по имени Фергус был одним из двух щенков породы дорги (смесь таксы и корги), которых королеве подарил ее 61-летний сын принц Эндрю, чтобы поддержать ее во время болезни принца Филиппа. Песик получил кличку Фергус в честь дяди королевы, капитана Фергуса Боуз-Лайона, который умер в 1915 году во время Первой мировой войны.

В итоге, когда принц Филипп ушел из жизни в апреле этого года, именно собачки подбадривали Елизавету II.

При этом, еще около десяти лет назад у королевы было целых 14 собак различных пород. Сейчас у нее осталось лишь два – новый щенок по кличке Мик и дорги Кэнди.

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Королева Елизавета II со своими корги в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Напомним, что в декабре прошлого года умер еще один любимец королевы – дорги по кличке Вулкан.