Кондратюк о концертах российских звезд в Украине: Это все равно, что ср*ть на голову

Украинский продюсер считает, что впускать российских артистов в Украину нельзя

Недавно стало известно, что российский рэпер Моргенштерн нанял адвоката, потому что впереди у него несколько концертов в Украине, а СБУ внесли артиста в "черный список", запретив ему въезд на территорию нашей страны.

Моргенштерн надеется "восстановить справедливость", а организаторы не отменяют концерты, анонсированные на начало июня. Более того, билеты на шоу все еще не сняли с продажи.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал ситуацию с Моргенштерном и вообще всеми российскими артистами, которые хотят выступать в Украине.

Скриншот: facebook.com/Segodnya.ua

"Впускать российских артистов в Украину до освобождения Крыма от российской оккупации и возвращения контроля над восточной границей – это все равно, что ср....ть себе на голову!" – высказался Кондратюк под одним из постов в Facebook.

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В комментариях у продюсера поинтересовались и насчет Андрея Макаревича, на что тот написал, что не может дать точного ответа.

Скриншот: facebook.com/Segodnya.ua

Ранее "Жадан и Собаки" отменили концерт в Днепре после срыва выступления в Харькове.