Светлана Лобода тайно приехала в Киев и выступила на Подоле (фото)
В Сети появились видео с выступления артистки на закрытой вечеринке
Светлана Лобода, которая недавно намекнула на помолвку, прибыла в Киев, где выступила на закрытом мероприятии. О концерте артистки широкой публике было неизвестно, но видео и фото с выступления LOBODA в украинской столице появились в Instagram.
Короткие ролики с Лободой на сцене опубликовали у себя в сторис дизайнер Лилия Литковская, супруга Анатолия Анатолича – Юлия Бойко и другие гости. Кроме того, сама Света также добавила видео к себе в Instastories.
В соцсети Лилия Литковская поблагодарила Лободу за выступление. "Ты открыла весну и распустились тюльпаны. Спасибо. Это сюрприз-секрет и праздник одновременно", – написала дизайнер.
По информации источников, Лобода выступала в отеле Boutique Hotel Riviera, который находится в Киеве на Подоле. На ивенте также заметили сестру Светланы Лободы – Ксению.
Напомним, что ранее Лобода и Меладзе развлекали публику в Киеве во время карантина.
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