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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Не морковью единой: где искать самый важный для зрения витамин

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
10 ноября, 08:10
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Витамин А – один из главных компонентов для здоровья глаз. Однако богата им не только морковь: плюс еще важно, чтобы метаболиты витамина А усвоились организмом
Самый важный витамин для зрения - А, ищите его в моркови, яйцах, зелени
Самый важный витамин для зрения - А, ищите его в моркови, яйцах, зелени / Фото: freepik.com

Без витамина А, вернее его метаболитов, мы не сможем нормально видеть. Но помимо важности продуктов и добавок с витамином А в нашем рационе, также необходимо, чтобы этот элемент хорошо усвоился в организме, пишет журнал Nutrients.

Почему так важен именно витамин А для зрения?

Провитамин А (В-каротин) – один из ключевых компонентов, отвечающих за зрительную функцию. Он входит в группу ретиноидных соединений и каротиноидов, которые также действуют как медиатор роста, крепкого иммунитета и залога успешного эмбрионального развития клеток.

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Без витамина А и люди, и животные не смогут нормально видеть, поскольку при помощи синтеза этого витамина в организме сетчатка наших глаз преобразует свет в метаболическую энергию.

В организме провитамин А преобразуется в непосредственно витамин А. Но чтобы он увился, важно правильно сочетать продукты, богатые В-каротином. А также не иметь проблем в работе кишечника, поскольку метаболиты витамина А, особенно те, что мы получаем с животной пищей, всасываются в организм через тонкий кишечник.

Если у человека проблемы с пищеварением, то это способствует дефициту витамина А. Как и ограничение в рационе некоторых продуктов, его содержащих.

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В каких продуктах содержится витамин А?

Больше всего богата им любимая многими морковь. Но каротин сам по себе плохо усваивается организмом, поэтому морковь лучше есть вместе с жирами – сливками, маслом (сливочное масло тоже содержит этот витамин), можно со сметаной, сыром. Также богаты витамином А яйца, петрушка, абрикосы, курага, брокколи, перец болгарский.

Помимо моркови, витамином А богаты петрушка, перец, брокколи, а еще – яйца
Помимо моркови, витамином А богаты петрушка, перец, брокколи, а еще – яйца / Фото: unsplash.com

Если вы хотите получить настоящую "витаминную бомбу" для здоровья вашего зрения, то приготовьте салат из моркови, перца, зелени, заправив его льняным маслом. Масло льна содержит много Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот ( не менее, чем жирная морская рыба), а они тоже очень важны для поддержания здоровья глаз.

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Также мы писали, как нужно правильно употреблять витамин А.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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