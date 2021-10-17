Комаровский объяснил, почему вакцинация в автобусе может быть безопаснее, чем в больнице

Безопасно ли вакцинироваться в центрах массовой вакцинации - ответ Комаровского / Фото: Коллаж: Сегодня

Врач-педиатр Евгений Комаровский, говорит, что пункты массовой вакцинации – это вопле нормальная и безопасная практика.

Главным условием для вакцинации в таком центре должна быть возможность оказания неотложной медицинской помощи.

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Если у вас вдруг случится анафилактический шок, что может быть у одного из ста тысяч, то нужно ввести вам вовремя определенные препараты и эти препараты должны быть. Если эти препараты есть в "скорой помощи" или в торговом центре – вакцинируйтесь, я не вижу в этом никаких проблем, – говорит доктор Комаровский в в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

В центре вакцинации должны обеспечить оказание неотложной медпомощи / Фото: YouYube

Этим летом в Киеве пассажирский автобус переоборудовали в центр вакцинации. Оказывается, в таком месте может быть в разы безопаснее получить вакцину, нежели в больнице.

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Иногда автобус безопаснее, чем коридор в клинике, где вы встретите кучу сопливых детей, – говорит Комаровский.

Он добавил, что главное – соблюдение стерильности и условий хранения вакцины, тогда место, в котором проводят вакцинацию уже не так важно.