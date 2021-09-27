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Какие вакцины спасут от "Дельты" и бояться ли после них осложнений – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
27 сентября, 19:15
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Самыми эффективными против штамма "Дельта" Евгений Комаровский назвал "Пфайзер", "Модерну", "Астрозенеку", "Джонсон и Джонсон". А осложнений от прививки может быть два
Против штамма дельта эффективны РНК и векторные вакцины, а побочка от них бывает редко
Против штамма дельта эффективны РНК и векторные вакцины, а побочка от них бывает редко / Фото: Коллаж: Сегодня

Избежать тяжелого течения коронавируса, в то числе и при заражении штаммом "Дельта", помогут РНК- и векторные вакцины. Что это такое, нужно ли вакцинироваться переболевшим и каких побочных эффектов после прививки следует опасаться – популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал об этом в программе "Итоги месяца с доктором Комаровским". Смотрите видео на 10:40 и 25:28 минутах.

Какие вакцины Комаровский признал эффективными

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Эффективными доктор назвал РНК-вакцины "Пфайзер", "Модерна" и "Астразенека", а также векторные вакцины "Джонсон и Джонсон" и даже "Спутник". Они помогают при заражении штаммом "Дельта" избежать тяжелого течения болезни.

Надо вакцинироваться обязательно, если вы переболели с симптомами и уже прошло 6 месяцев. Если сомневаетесь, болели или нет, то не тратьте деньги на анализы на антитела – идите делать прививку.

А как же побочные эффекты?

Первая побочка – векторные вакцины могут вызывать образование тромбов. Но опять же, в соотношении 1 случай на 100 тысяч. Возникнуть могут такие осложнения у женщин в возрасте от 25 до 50 лет, которые принимают противозачаточные таблетки, курят и имеют проблемы с венами (варикоз и т. д.).

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Таким женщинам лучше делать прививку "Пфайзером", "Модерной" или "Короноваком". Но главное – такие же осложнения после перенесенного коронавируса бывают в разы чаще, чем после прививки.

Второе осложнение – это миокардит, который чаще бывает у молодежи. Это не смертельно и проходит, поэтому если вдруг почувствовали слабость, головокружение – идите к врачу. Важный момент: миокардиты после перенесенного ковида возникают гораздо чаще, чем после прививки.

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Ранее мы писали, можно ли защититься вакциной от пневмонии.

какая вакцина от коронавируса лучше, побочка после вакцинации:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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