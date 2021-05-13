7 неожиданных блюд с самыми обычными сосисками

Надоели вареные или жареные сосиски? Подарите им возможность стать чем-то особенным. Например, очутиться в кексах или супе. Или дополнить быстрый пирог в качестве начинки. В общем, 7 необычных рецептов с самыми обычными сосисками найдете ниже. Такие варианты могут вполне стать еще и идеями для быстрого ужина.
Если нужна оригинальная идея для подарка, воспользуйтесь вариантами из нашего календаря майских праздников.
Картофельный салат с сосисками
Ингредиенты
- Картофель – 500 г
- Сосиски – 10 шт.
- Огурец соленый – 3 шт.
- Лук репчатый красный – 1 шт.
- Масло оливковое – 3 ст. л.
- Горчица зернистая – 1-2 ст. л.
- Уксус винный – 1 ст. л.
- Орегано – 1/2 ч. л.
- Перец черный молотый, соль, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить картофель в кожуре, почистить и порезать на куски. Сварить сосиски и порезать. Огурцы порезать на ломтики. Почистить лук и порезать полукольцами. Пучок зеленого лука порезать ломтиками.
- Приготовить заправку: перемешать оливковое масло, горчицу и уксус, посолить и положить орегано. Смешать ингредиенты и выложить заправку.
- Оформить салат свежей петрушкой и укропом.
Быстрый пирог с молодой капустой и сосисками
Ингредиенты
- Мука 500 г
- Дрожжи – 7 г
- Сахар – 1 ст. л. (без горки)
- Растительное масло – 50 г
- Соль – щепотка
Для начинки
- Сосиски – 5 шт.
- Капуста – 200 г
- Лук, морковь – по половинке
- Сыр – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Специи, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Дрожжи добавить в теплую воду с сахаром, добавить немного муки. Оставить на 20 минут.
- Добавить остальные ингредиенты, замесить тесто. Оставить в теплом месте на 40-60 минут.
- Для начинки поджарить репчатый лук, добавить нарезанную морковь. Затем – нарезанные сосиски, чуть поджарить.
- Добавить капусту. Посолить, поперчить, добавить зелень.
- Раскатать тесто, положить начинку, сформировать пирог, смазать яйцом и посыпать тертым сыром.
- Запекать 20 минут при температуре 180 градусов.
Кекс с сосисками
Ингредиенты
- Вода – 200 мл
- Сухие дрожжи, соль, сахар – по 2 ч. л.
- Растительное масло – 4 ст. л.
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 500-600 г
Для начинки
- Сосиски – 8 шт.
- Кетчуп – 150 г
- Горчица – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Порезать сосиски кубиками, добавить кетчуп и горчицу.
- Смешать воду, дрожжи, соль и сахар. Добавить растительное масло, яйца и муку до густоты теста. Замесить, оставить на 40 минут.
- Тесто раскатать и разделить по формочкам. Выложить начинку, сверху натереть сыр.
- Выпекать при 180 градусах 25 минут.
- Украсить кексы маринованным огурцом, зеленым луком.
Сосиски в сушках
Ингредиенты
- Сосиски – 6 шт.
- Сушка – 36 шт.
- Сыр – 100 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Молоко для замачивания – 500 г
Способ приготовления
- Сосиски очистить от оболочки. Надеть на каждую сосиску по 6 сушек (или больше, если сосиски длиннее).
- Сложить их в емкость, залить молоком.
- Оставить размокать на 15-30 минут (периодически переворачивать, чтобы сушки равномерно размокли).
- Сыр натереть на крупной терке. Сосиски в сушках выложить в форму или просто на противень.
- Смазать сметаной, сверху равномерно разложить сыр.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 15-20 минут.
Быстрый суп с сосисками
Ингредиенты
- Картофель – 4 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Сосиски – 4 шт.
- Вермишель – 20 г
- Зеленый горошек – 0,5 банки
- Перец черный, соль, лавровый лист, зелень – по вкусу
- Куриный бульон – 2 л
Способ приготовления
- В кипящую посоленную воду или бульон положить порезанный картофель. Лук и морковь порезать, поджарить на растительном масле.
- Добавить порезанные сосиски, обжарить. К картофелю добавить горсточку тонкой вермишели, дать закипеть.
- Добавить сосиски с луком и морковью и зеленый горошек. Варить пару минут.
- Добавить лавровый лист, черный перец. Через минуту снять с огня.
Сосиска в тесте
Ингредиенты
- Сосиски – 10 шт.
- Слоеное дрожжевое тесто – 450 г
- Кунжут – 1 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
Способ приготовления
- Разморозить тесто при комнатной температуре, нарезать на полоски 1,5-2 см.
- Полоски раскатать примерно до 20 см (зависит от длины сосисок), обернуть по спирали сосиски.
- Смазать верхний слой теста взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
- Выпекать при 200 градусах 20-25 минут.
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Пирог с сыром и сосисками
Ингредиенты
- Кефир – 250 мл
- Мука – 150 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сыр – 200 г
- Сосиски – 200 г сосисок
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль
Способ приготовления
- Сыр натереть на крупной терке. Сосиски порезать тонкими кружочками.
- Яйца, кефир, 1/3 чайной ложки соли смешать до однородности. Добавить разрыхлитель и муку, перемешать, чтобы не было комков.
- Добавить сыр и сосиски, перемешать. Переложить тесто в форму, смазанную маслом.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 35-40 минут.
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