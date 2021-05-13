7 неожиданных блюд с самыми обычными сосисками

Приготовьте с ними кекс, сырный пирог или теплый салат

Надоели вареные или жареные сосиски? Подарите им возможность стать чем-то особенным. Например, очутиться в кексах или супе. Или дополнить быстрый пирог в качестве начинки. В общем, 7 необычных рецептов с самыми обычными сосисками найдете ниже. Такие варианты могут вполне стать еще и идеями для быстрого ужина.

Если нужна оригинальная идея для подарка, воспользуйтесь вариантами из нашего календаря майских праздников.

Картофельный салат с сосисками

Фото: nstagram.com/skidki_nyam/

Ингредиенты

Картофель – 500 г

Сосиски – 10 шт.

Огурец соленый – 3 шт.

Лук репчатый красный – 1 шт.

Масло оливковое – 3 ст. л.

Горчица зернистая – 1-2 ст. л.

Уксус винный – 1 ст. л.

Орегано – 1/2 ч. л.

Перец черный молотый, соль, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Отварить картофель в кожуре, почистить и порезать на куски. Сварить сосиски и порезать. Огурцы порезать на ломтики. Почистить лук и порезать полукольцами. Пучок зеленого лука порезать ломтиками. Приготовить заправку: перемешать оливковое масло, горчицу и уксус, посолить и положить орегано. Смешать ингредиенты и выложить заправку. Оформить салат свежей петрушкой и укропом.

Быстрый пирог с молодой капустой и сосисками

Фото: instagram.com/azanmira/

Ингредиенты

Мука 500 г

Дрожжи – 7 г

Сахар – 1 ст. л. (без горки)

Растительное масло – 50 г

Соль – щепотка

Для начинки

Сосиски – 5 шт.

Капуста – 200 г

Лук, морковь – по половинке

Сыр – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Дрожжи добавить в теплую воду с сахаром, добавить немного муки. Оставить на 20 минут. Добавить остальные ингредиенты, замесить тесто. Оставить в теплом месте на 40-60 минут. Для начинки поджарить репчатый лук, добавить нарезанную морковь. Затем – нарезанные сосиски, чуть поджарить. Добавить капусту. Посолить, поперчить, добавить зелень. Раскатать тесто, положить начинку, сформировать пирог, смазать яйцом и посыпать тертым сыром. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов.

Кекс с сосисками

Фото: instagram.com/marisha_rybina/

Ингредиенты

Вода – 200 мл

Сухие дрожжи, соль, сахар – по 2 ч. л.

Растительное масло – 4 ст. л.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 500-600 г

Для начинки

Сосиски – 8 шт.

Кетчуп – 150 г

Горчица – 2 ст. л.

Способ приготовления

Порезать сосиски кубиками, добавить кетчуп и горчицу. Смешать воду, дрожжи, соль и сахар. Добавить растительное масло, яйца и муку до густоты теста. Замесить, оставить на 40 минут. Тесто раскатать и разделить по формочкам. Выложить начинку, сверху натереть сыр. Выпекать при 180 градусах 25 минут. Украсить кексы маринованным огурцом, зеленым луком.

Сосиски в сушках

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Фото: instagram.com/vkusno_prosto_waw/

Ингредиенты

Сосиски – 6 шт.

Сушка – 36 шт.

Сыр – 100 г

Сметана – 2 ст. л.

Молоко для замачивания – 500 г

Способ приготовления

Сосиски очистить от оболочки. Надеть на каждую сосиску по 6 сушек (или больше, если сосиски длиннее). Сложить их в емкость, залить молоком. Оставить размокать на 15-30 минут (периодически переворачивать, чтобы сушки равномерно размокли). Сыр натереть на крупной терке. Сосиски в сушках выложить в форму или просто на противень. Смазать сметаной, сверху равномерно разложить сыр. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 15-20 минут.

Быстрый суп с сосисками

Фото: instagram.com/fursova_oksi/

Ингредиенты

Картофель – 4 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст. л.

Сосиски – 4 шт.

Вермишель – 20 г

Зеленый горошек – 0,5 банки

Перец черный, соль, лавровый лист, зелень – по вкусу

Куриный бульон – 2 л

Способ приготовления

В кипящую посоленную воду или бульон положить порезанный картофель. Лук и морковь порезать, поджарить на растительном масле. Добавить порезанные сосиски, обжарить. К картофелю добавить горсточку тонкой вермишели, дать закипеть. Добавить сосиски с луком и морковью и зеленый горошек. Варить пару минут. Добавить лавровый лист, черный перец. Через минуту снять с огня.

Сосиска в тесте

Фото: instagram.com/marikam55/

Ингредиенты

Сосиски – 10 шт.

Слоеное дрожжевое тесто – 450 г

Кунжут – 1 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления

Разморозить тесто при комнатной температуре, нарезать на полоски 1,5-2 см. Полоски раскатать примерно до 20 см (зависит от длины сосисок), обернуть по спирали сосиски. Смазать верхний слой теста взбитым яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать при 200 градусах 20-25 минут.

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Пирог с сыром и сосисками

Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda/

Ингредиенты

Кефир – 250 мл

Мука – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Сыр – 200 г

Сосиски – 200 г сосисок

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль

Способ приготовления

Сыр натереть на крупной терке. Сосиски порезать тонкими кружочками. Яйца, кефир, 1/3 чайной ложки соли смешать до однородности. Добавить разрыхлитель и муку, перемешать, чтобы не было комков. Добавить сыр и сосиски, перемешать. Переложить тесто в форму, смазанную маслом. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 35-40 минут.

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