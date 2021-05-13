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7 неожиданных блюд с самыми обычными сосисками

13 мая, 12:07

Ирина Маслова

Приготовьте с ними кекс, сырный пирог или теплый салат

Надоели вареные или жареные сосиски? Подарите им возможность стать чем-то особенным. Например, очутиться в кексах или супе. Или дополнить быстрый пирог в качестве начинки. В общем, 7 необычных рецептов с самыми обычными сосисками найдете ниже. Такие варианты могут вполне стать еще и идеями для быстрого ужина.

Если нужна оригинальная идея для подарка, воспользуйтесь вариантами из нашего календаря майских праздников.

Картофельный салат с сосисками

Фото: nstagram.com/skidki_nyam/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Отварить картофель в кожуре, почистить и порезать на куски. Сварить сосиски и порезать. Огурцы порезать на ломтики. Почистить лук и порезать полукольцами. Пучок зеленого лука порезать ломтиками.
  2. Приготовить заправку: перемешать оливковое масло, горчицу и уксус, посолить и положить орегано. Смешать ингредиенты и выложить заправку.
  3. Оформить салат свежей петрушкой и укропом.

Быстрый пирог с молодой капустой и сосисками

Фото: instagram.com/azanmira/

Ингредиенты

Для начинки

Способ приготовления

  1. Дрожжи добавить в теплую воду с сахаром, добавить немного муки. Оставить на 20 минут.
  2. Добавить остальные ингредиенты, замесить тесто. Оставить в теплом месте на 40-60 минут.
  3. Для начинки поджарить репчатый лук, добавить нарезанную морковь. Затем – нарезанные сосиски, чуть поджарить.
  4. Добавить капусту. Посолить, поперчить, добавить зелень.
  5. Раскатать тесто, положить начинку, сформировать пирог, смазать яйцом и посыпать тертым сыром.
  6. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов.

Кекс с сосисками

Фото: instagram.com/marisha_rybina/

Ингредиенты

Для начинки

Способ приготовления

  1. Порезать сосиски кубиками, добавить кетчуп и горчицу.
  2. Смешать воду, дрожжи, соль и сахар. Добавить растительное масло, яйца и муку до густоты теста. Замесить, оставить на 40 минут.
  3. Тесто раскатать и разделить по формочкам. Выложить начинку, сверху натереть сыр.
  4. Выпекать при 180 градусах 25 минут.
  5. Украсить кексы маринованным огурцом, зеленым луком.

Сосиски в сушках

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Фото: instagram.com/vkusno_prosto_waw/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сосиски очистить от оболочки. Надеть на каждую сосиску по 6 сушек (или больше, если сосиски длиннее).
  2. Сложить их в емкость, залить молоком.
  3. Оставить размокать на 15-30 минут (периодически переворачивать, чтобы сушки равномерно размокли).
  4. Сыр натереть на крупной терке. Сосиски в сушках выложить в форму или просто на противень.
  5. Смазать сметаной, сверху равномерно разложить сыр.
  6. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 15-20 минут.

Быстрый суп с сосисками

Фото: instagram.com/fursova_oksi/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В кипящую посоленную воду или бульон положить порезанный картофель. Лук и морковь порезать, поджарить на растительном масле.
  2. Добавить порезанные сосиски, обжарить. К картофелю добавить горсточку тонкой вермишели, дать закипеть.
  3. Добавить сосиски с луком и морковью и зеленый горошек. Варить пару минут.
  4. Добавить лавровый лист, черный перец. Через минуту снять с огня.

Сосиска в тесте

Фото: instagram.com/marikam55/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разморозить тесто при комнатной температуре, нарезать на полоски 1,5-2 см.
  2. Полоски раскатать примерно до 20 см (зависит от длины сосисок), обернуть по спирали сосиски.
  3. Смазать верхний слой теста взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
  4. Выпекать при 200 градусах 20-25 минут.

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Пирог с сыром и сосисками

Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сыр натереть на крупной терке. Сосиски порезать тонкими кружочками.
  2. Яйца, кефир, 1/3 чайной ложки соли смешать до однородности. Добавить разрыхлитель и муку, перемешать, чтобы не было комков.
  3. Добавить сыр и сосиски, перемешать. Переложить тесто в форму, смазанную маслом.
  4. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 35-40 минут.

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