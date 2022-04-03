Когда лучше покинуть свой дом или укрытие

Как понять, что нужно покинуть дом и эвакуироваться / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/yamphoto/

Мы уже рассказывали о том, где прятаться от обстрелов в квартире. Но, стоит помнить, что наш дом – это не неприступная крепость. Важно знать, в каких случаях необходимо срочно покинуть дом.

Стоит знать и быть осторожным:

В первую очередь, следите за информационными каналами ваших местных органов управления. Как правило, мэры городов и главы сельских советов должны опубликовать информацию об эвакуации. Если власти советуют покинуть город, медлить не стоит.

ваших местных органов управления. Как правило, мэры городов и главы сельских советов должны опубликовать информацию об эвакуации. Если власти советуют покинуть город, медлить не стоит. Если вы видите вооруженных людей возле возле вашего укрытия , которые собираются закрепиться тут или они ведут огонь из вашего дома, срочно покидайте помещение. В этом случае есть 100% вероятность того, что будет ответный огонь. Не имеет значения, в каком укрытии вы находитесь – театр, церковь или ваш собственный дом. Ответный огонь может быть нанесен градами, ракетами и авиационными бомбами.

, которые собираются закрепиться тут или они ведут огонь из вашего дома, срочно покидайте помещение. В этом случае есть 100% вероятность того, что будет ответный огонь. Не имеет значения, в каком укрытии вы находитесь – театр, церковь или ваш собственный дом. Ответный огонь может быть нанесен градами, ракетами и авиационными бомбами. Вы понимаете, что через ваш населенный пункт может проходить линия фронта . Рекомендуем собрать самые необходимые вещи и покинуть дом. Такие действия помогли многим жителям Киевской области. Дело в том, когда российские оккупанты поняли, что не могут захватить столицу, они заняли населенные пункты вокруг. Также такие действия помогут ВСУ. Военным проще вести бой с противником, когда тот не прячется за спинами мирных жителей.

. Рекомендуем собрать самые необходимые вещи и покинуть дом. Такие действия помогли многим жителям Киевской области. Дело в том, когда российские оккупанты поняли, что не могут захватить столицу, они заняли населенные пункты вокруг. Также такие действия помогут ВСУ. Военным проще вести бой с противником, когда тот не прячется за спинами мирных жителей. Если вы живете вблизи важных инфраструктурных объектов, среди которых нефтебазы или аэродром, по возможности лучше переехать в более безопасное место. Помните, никто не знает, куда враг будет наносить удар в следующий раз.

Читайте подробнее о том, когда лучше покинуть свой дом на сайте Vogue.ua.

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