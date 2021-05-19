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Как готовят и пьют кофе в Мексике – все тонкости и рецепт напитка

20 мая, 07:35

Ирина Маслова

Кроме кофе, нужен тростниковый сахар и палочка корицы

Фото: instagram.com/cafedefortin/

Пора расширять свой кофейный кругозор и пробовать напиток так, как это делают в других странах. К примеру, в Мексике есть свой кофе, который называется сafe de оlla. Приготовить его в украинских реалиях несложно, главное – знать пропорции и особенности процесса. И если у вас есть желание выпить утром не свой любимый эспрессо, а что-то новое – пора ознакомиться с рецептом кофе по-мексикански.

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Особенности приготовления и подачи кофе по-мексикански

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Что нужно для кофе по-мексикански

Как приготовить кофе по-мексикански

  1. Смешать ингредиенты в глиняной посуде, нагревать на медленном огне в течение 25 минут. В самом конце добавить палочку корицы и гвоздику.
  2. Убрать с огня до закипания.
  3. Подавать в глиняных чашках.

Здесь узнаете, как приготовить вкусный кофе дома.

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