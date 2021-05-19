Как готовят и пьют кофе в Мексике – все тонкости и рецепт напитка

Фото: instagram.com/cafedefortin/

Пора расширять свой кофейный кругозор и пробовать напиток так, как это делают в других странах. К примеру, в Мексике есть свой кофе, который называется сafe de оlla. Приготовить его в украинских реалиях несложно, главное – знать пропорции и особенности процесса. И если у вас есть желание выпить утром не свой любимый эспрессо, а что-то новое – пора ознакомиться с рецептом кофе по-мексикански.

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Особенности приготовления и подачи кофе по-мексикански

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Готовится в глиняном горшке

Кофе очень медленно томится на огне

Используется пилончилло – мексиканский нерафинированный коричневый сахар

По вкусу можно добавить какао или шоколад

Подается и пьется из глиняной посуды

Что нужно для кофе по-мексикански

Вода – 5 ст.

Молотый кофе – половина стакана

Тростниковый сахар – 90 г

Палочка корицы – 1 шт.

Гвоздика – по вкусу

Как приготовить кофе по-мексикански

Смешать ингредиенты в глиняной посуде, нагревать на медленном огне в течение 25 минут. В самом конце добавить палочку корицы и гвоздику. Убрать с огня до закипания. Подавать в глиняных чашках.

Здесь узнаете, как приготовить вкусный кофе дома.