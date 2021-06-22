Киш с тунцом, шпинатом и помидорами – рыбно-овощная идея для обеда

Песочное тесто в сочетании с начинкой из тунца, оттененное ярким вкусом летних томатов, сливочного сыра и сочной молодой зелени. К тому же этот пирог вкусный как в горячем, так и в холодном виде

Киш с тунцом, шпинатом и помидорами

Чем хороши открытые пироги – сразу нескольким. Во-первых, в них все-таки меньше теста, чем в обычных, к примеру, заливных пирогах, во-вторых, соответственно, больше начинки. Вашей любимой начинки. Например, можно приготовить киш с тунцом, шпинатом и помидорами, как это предлагает ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман. Этот пирог обязательно станет вашим любимым летним вариантом для обеда или ужина. Ищете идеи, чтобы получить незабываемые впечатления от лета, найдете их в нашем календаре летних лайфхаков.

Чтобы приготовить рыбный киш, вам понадобятся:

Для теста:

Мука – 200 г

Масло сливочное – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 3-4 ст. л.

Соль

Для начинки:

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Сыр сливочный – 150 г

Тунец консервированный – 2 банки

Шпинат – 100 г

Помидоры черри – 200 г

Для заливки:

Сливки – 250 г

Сыр твердый – 50 г

Яйцо – 2 шт.

Крахмал – 1 ст. л.

Соль

Способ приготовления

Муку высыпать в миску, добавить сливочное масло комнатной температуры, перетереть. В смесь вбить яйцо, влить молоко и посолить. Замесить тесто и отложить его в холодильник на 30 минут. В глубокой миске смешать консервированный тунец с крем-сыром. Шпинат помыть, просушить и нарезать средними кусочками. Для заливки смешать сливки, яйца, соль и крахмал. Сыр натереть и ввести в готовую смесь. Выстоянное тесто раскатать тонким слоем и выложить в форму для запекания. Выровнять кончики. Вниз пирога выложить смесь крем-сыра с тунцом, далее – шпинат. Залить пирог сливочно-яичной смесью и выложить помидоры черри. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 30 минут.

Также можно испечь и киш с черникой и миндалем. Подробности рецепта смотрите в видео.

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