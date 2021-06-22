Киш с тунцом, шпинатом и помидорами – рыбно-овощная идея для обеда

Киш с тунцом, шпинатом и помидорами
Чем хороши открытые пироги – сразу нескольким. Во-первых, в них все-таки меньше теста, чем в обычных, к примеру, заливных пирогах, во-вторых, соответственно, больше начинки. Вашей любимой начинки. Например, можно приготовить киш с тунцом, шпинатом и помидорами, как это предлагает ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман. Этот пирог обязательно станет вашим любимым летним вариантом для обеда или ужина. Ищете идеи, чтобы получить незабываемые впечатления от лета, найдете их в нашем календаре летних лайфхаков.
Чтобы приготовить рыбный киш, вам понадобятся:
Для теста:
- Мука – 200 г
- Масло сливочное – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 3-4 ст. л.
- Соль
Для начинки:
- Сыр сливочный – 150 г
- Тунец консервированный – 2 банки
- Шпинат – 100 г
- Помидоры черри – 200 г
Для заливки:
- Сливки – 250 г
- Сыр твердый – 50 г
- Яйцо – 2 шт.
- Крахмал – 1 ст. л.
- Соль
Способ приготовления
- Муку высыпать в миску, добавить сливочное масло комнатной температуры, перетереть. В смесь вбить яйцо, влить молоко и посолить. Замесить тесто и отложить его в холодильник на 30 минут.
- В глубокой миске смешать консервированный тунец с крем-сыром. Шпинат помыть, просушить и нарезать средними кусочками.
- Для заливки смешать сливки, яйца, соль и крахмал. Сыр натереть и ввести в готовую смесь.
- Выстоянное тесто раскатать тонким слоем и выложить в форму для запекания. Выровнять кончики. Вниз пирога выложить смесь крем-сыра с тунцом, далее – шпинат. Залить пирог сливочно-яичной смесью и выложить помидоры черри. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 30 минут.
Также можно испечь и киш с черникой и миндалем. Подробности рецепта смотрите в видео.
Здесь узнаете, как приготовить действительно вкусные булочки сконы и их рецепт.
Новости на эту же тему:Альфахорес – аргентинское печенье, моментально тающее во рту (оригинальный рецепт) Творожные лодочки с грушей как сытная альтернатива привычному завтраку Итальянская закуска пепероната – яркое дополнение к любому ужину Финский пирог с черникой – самое нежное применение ягоды 8 интересных вариантов, чтобы приготовить шпинат – от борща до слоек-твист