Киркоров против Крапивиной: кто из звезд уже отреагировал на громкий скандал

Реакция звезд на скандал между Филиппом Киркоровым с Нателлой Крапивиной не заставила себя долго ждать

Как шоу-бизнес отреагировал на скандал Филиппа Киркорова с Нателлой Крапивиной / Фото: instagram.com/natellakrapivina

Лето в шоу-бизнесе началось жарко. Скандал вокруг Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной набирает оборотов. Звезды не смогли пройти мимо публикации певца, в которой он записал гневное обращение к команде Лободы , а Нателла Крапивина объявила о прекращении сотрудничества с певицей и заявила, что ничего общего с шоу-бизнесом не хочет иметь. Рассказываем, кто кого поддержал в этом конфликте.

Реакция Оли Поляковой под постом Филиппа Киркорова не заставила себя долго ждать. Отметим, артисты давно дружат и даже успели дать совместный концерт в Дубае.

"Охренеть. Люблю"

Давид Манукян не только у себя в InstaStories прокомментировал ситуацию, но и отреагировал на пост певца.

"Нужно всегда оставаться человеком. Никто не имеет права так выражаться, оскорблять и отправлять людей людей, чтобы из "порезали на шашлыки"! Жаль, что есть люди, которые поддерживают эту жесткую травлю".

Отметился в комментариях под постом Киркоров рэпер Джиган, который был немногословен

Анна Седокова просто оставила смайл в виде сердечка под публикацией Филиппа Киркорова.

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская надеется, что Филипп Киркоров и Нателла Крапивина помирятся. А скандал вокруг Александра Реввы и Моргенштерна все на той же премии "МУЗ-ТВ" назвала "легким испугом".

"Любимый, надеюсь через 5 лет Нателла снимает про тебя фильм! Так как обычно после таких мощных срачей появляются самые крутые коллаборации и мощнейшие союзы"

А Ксения Собчак решила поддержать и Филиппа Киркорова и Нателлу Крапивину.

"Филя! Люблю и тебя и Нателлу! Не сритесь. Прям премия срачей"

В комментариях под постом Крапивиной Собчак написала, что любит и уважает ее.

"Нателла, ты мой герой. Я тебя очень люблю и уважаю. И в шоу-бизнесе и без него – всегда с тобой"

Отметилась в комментариях у Нателлы Крапивиной и Наташа Королева.

"Нателлушка, я тебя люблю. Просто люблю и уважаю!"

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Удивилась решению Нателлы прекратить сотрудничество Лободой актриса Эвелина Бледанс.

"Как же так? Не может быть! Не верю!

Не смогла остаться в стороне юрист Катя Гордон, у которой ранее у самой был конфликт с Киркоровым.

Гордон в Instagram отметила, что Нателла всего лишь поделилась своими мыслями, в то время как Филипп Бедросович прочитал заученный текст.

"Странно, что он не всунул в кадр сумку. Его стеклянным глазам не верит давно никто... Суть останется сутью: Натик, ты талант и свободный человек. Киркоров и компания превратили шоу-бизнес в тамбур, в котором дышать не хочется и не можется".

С чего начался конфликт Крапивиной и Киркорова

Нателла Крапивина раскритиковала эпатажное появление Киркорова и Давы на премии телеканала "МУЗ-ТВ". В комментариях под фото Филиппа и Давы написала, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Филипп Киркоров отреагировал на слова Нателлы Крапивиной.

Филипп Киркоров резко ответил на критику со стороны Нателлы Крапивиной / Фото: instagram.com/fkirkorov

"Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души — это и есть популярность", — сказал Киркоров в своем обращении.

Он заявил, что в команде Лободы много агрессии, желчи и яда.

"Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку", — заявил певец

Затем Киркоров добавил, что Нателле нужен кто-то, кто будет сверять ее посты с текущим этическим кодексом, а также подчеркнул, что фраза про шашлыки является угрозой и дискриминацией.

Спустя час после обращения Киркорова Нателла Крапивина опубликовала пост в Instagram, что она прекращает сотрудничество со Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса.

Ранее Нателла Крапивина уже хотела прекратить сотрудничество со Светланой Лободой – подробнее в интервью Ксении Собчак:

Ранее мы рассказывали, что Филипп Киркоров выехал на сцену МУЗ-ТВ в ковше от экскаватора.