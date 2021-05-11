Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке

Ольга Бузова недавно попала в больницу, но что стало причиной этому – она скрывает

На днях, после шикарного празднования дня рождения Филиппа Киркорова, Ольга Бузова была госпитализирована. Она несколько дней провела в больнице, закрыла свою страницу в Instagram, а что с ней случилось, так и не рассказала.

Шумихой, которую Бузова устроила вокруг самой себя, недовольна юрист Катя Гордон, которая считает, что Оля и ее пиарщики "заигрались". В своем Instagram-аккаунте та написала:

"Оля заигралась. Оля не чует границ искренности и дешевой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо и это "плохо" он тоже продает. Мне ей хочется положить лопух на лоб и отправить на реабилитацию. Вся эта тайна вокруг "сложнейшей операции" заставила многих думать, что это передоз после массового трипа в день рождения Киркорова, которого в нашей палате все называют "королем".

Комментария Филиппа Киркорова долго ждать не пришлось. Ситуация его крайне возмутила и он ответил Гордон под ее же постом, намекнув, что Катя, видимо, сама не понаслышке знает о передозировке запрещенными веществами.

Скриншот: instagram.com/katyagordon

"Дорогая Катерина, Вы так осведомлены о состоянии передоза… возможно, после того, как сами замазали свой носик в белом и теперь везде мерещится аналогичные "истории"… Жаль, что Вам и другим "кокосовым" экспертам из вашей палаты не суждено побывать на истинных Королевских праздниках... у нас на столах самая вкусная еда и напитки, а то, что Вы ищете у нас нет", – написал Киркоров.

Киркоров и Бузова

Фото: instagram.com/fkirkorov

После этого Катя Гордон сделала еще один пост, в котором обратилась к Филиппу Киркорову. Она написала, что суть ее сообщения заключалась в том, что звезды устраивают хайп на своих болезнях, когда о медицине и умирающих детях в СМИ говорят мало.

"Я, повествуя о страданиях Ольги Бузовой на камеру после наркоза с таинственным диагнозом сокрушалась о том, что стольких заголовков не выйдет по поводу мрущих по России детей. Я и сейчас, Филипп, искренне сокрушаюсь, что вниманию сумкам "луи", одеждам и как вы говорите "королевским столам", вы уделяете больше нежели вдребезги разрушенной медицине, мученически умирающим детям и абсолютно нищим простым людям", – высказалась Гордон.

Ранее сообщалось, что Киркоров и MARUV сняли клип с матами, водкой и полуголыми медсестрами.