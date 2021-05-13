Киркоров намекнул на бурную жизнь в браке с Пугачевой: Шалил в молодости

Алла Пугачева и Филипп Киркоров / Фото: Instagram
Филипп Киркоров, который ранее встал на защиту Ольги Бузовой, рассказал, что у него была насыщенная личная жизнь в период брака с Примадонной.
"Шалил я в молодости, в период с 1994-го по 2004-й. А сейчас у меня дети растут, и я примерный отец", — поделился он с журналистами издания "Собеседник".
Филипп Киркоров / Фото: Скриншот из YouTube
При этом Киркоров не скрывает, что в одиночестве не скучает, но о сексуальных похождениях он не собирается распространяться.
"Теперь я шалю там, где вы никогда не узнаете! Но так шалю, что мама дорогая, все ходуном ходит! Седина в голову, бес в ребро", – сказал Филипп.
Напомним, недавно Киркоров объяснил, почему не женился во второй раз. По словам артиста, ему сложно решиться на серьезные отношения после брака с Алла Пугачевой.
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