Кейт Миддлтон хочет помириться с Меган Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В интервью Опре Уинфри Меган Маркл призналась, что Кейт Миддлтон довела ее до слез во время подготовки к свадьбе. Супруга принца Уильяма не комментирует обвинения Меган, но по информации источника из дворца, эти слова очень ее расстроили. Но теперь появилась информация. что Кейт Миддлтон хочет наладить отношения с Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Express.

По словам королевского эксперта Камиллы Томини, несмотря на скандальное интервью, герцогиня Кембриджская готова пойти на примирение с супругой принца Гарри ради детей.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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Кейт дружит со своей сестрой Пиппой и братом Джеймсом, поэтому она хочет, чтобы Арчи общался с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

"Ее естественный инстинкт – попытаться сгладить ситуацию", – сказала

Ранее Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы.