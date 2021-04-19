Катя Осадчая очаровала изумительным желтым платьем, а ее снова заподозрили в беременности (фото)

Телеведущая Катя Осадчая, у которой ранее подписчики рассмотрели округлившийся живот, снова дала повод заподозрить себя в беременности. Телеведущая показала роскошный образ в желтом платье, которое подчеркнуло ее бюст, талию и изменившуюся фигуру. Из-за фасона платья телеведущей поклонницы предположили, что она ждет третьего ребенка.
На фото, опубликованных в Instagram, Катя Осадчая позировала во время съемок "Голоса країни 11". К ней также присоединился ее супруг, Юрий Горбунов.
Катя Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha
Свой образ Катя Осадчая дополнила серебристыми босоножками.
Катя Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha
На каблуках телеведущая выглядит выше своего супруга.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha
Также Катя Осадчая продемонстрировала кольцо на пальце и подвеску на шее.
Катя Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha
В комментариях написали:
- "Будто беременна?", "Не будто, а беременна"
- "Вероятно, животик под платьем"
- "Классная фишка! Уже вторую беременность скрывать за такими платьями. Девочку вам желаю"
- "А Катенька беременная"
Ранее Кристина Орбакайте показала редкое фото с Аллой Пугачевой и детьми.