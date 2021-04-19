Катя Осадчая очаровала изумительным желтым платьем, а ее снова заподозрили в беременности (фото)

Катя Осадчая появилась в ослепительном желтом платье в прямом эфире шоу. Но подписчики телеведущей заметили изменения в ее фигуре и теперь уверены, что она беременна

Телеведущая Катя Осадчая, у которой ранее подписчики рассмотрели округлившийся живот, снова дала повод заподозрить себя в беременности. Телеведущая показала роскошный образ в желтом платье, которое подчеркнуло ее бюст, талию и изменившуюся фигуру. Из-за фасона платья телеведущей поклонницы предположили, что она ждет третьего ребенка.

На фото, опубликованных в Instagram, Катя Осадчая позировала во время съемок "Голоса країни 11". К ней также присоединился ее супруг, Юрий Горбунов.

Катя Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Свой образ Катя Осадчая дополнила серебристыми босоножками.

Катя Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

На каблуках телеведущая выглядит выше своего супруга.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha Реклама

Также Катя Осадчая продемонстрировала кольцо на пальце и подвеску на шее.

Катя Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

В комментариях написали:

"Будто беременна?", "Не будто, а беременна"

"Вероятно, животик под платьем"

"Классная фишка! Уже вторую беременность скрывать за такими платьями. Девочку вам желаю"

"А Катенька беременная"

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