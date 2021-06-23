Картофельное пюре чамп – не гарнир, а самостоятельное блюдо и его стоит попробовать

Картофельное пюре чамп / Фото: instagram.com/being_nutritious/
Казалось бы, приготовить картофельное пюре – проще простого. Но это только кажется, иногда оно действительно не получается – то есть комочки, то оно сильно жидкое. Чтобы избежать таких ошибок, нужно уметь его правильно приготовить. Ниже узнаете, каким именно картофельным пюре гордятся ирландцы, его особенности и рецепт. В нашем календаре лета найдете много полезных лайфхаков, как провести эти три месяца.
Картофельное пюре чамп – мужских рук дело
Именно хозяина дома звали заниматься пюре после того, как картофель сварится. Так было много веков назад в Ирландии. Понятно, что сегодня этой традиции не придерживаются. Толочь пюре может любой желающий. Интересной была подача чампа – когда пюре было готово, его раскладывали по тарелкам, а сверху клали хороший кусок масла. Удобней его есть все-таки ложкой, подталкивая растаявшее масло к пюре. То есть чтобы в каждую ложку с пюре попадала капля масла.
Как приготовить пюре чамп
Картофельное пюре чамп / Фото: instagram.com/godairyfree/
Картофельное пюре чамп / Фото: instagram.com/godairyfree/
Ингредиенты
- 6-8 картофелин
- 110 г зеленого лука или зелени чеснока
- 350 г молока
- 100 г сливочного масла
- соль, перец
Способ приготовления
- Картофель промойте и отварите в кожуре.
- Лук мелко нарежьте и нагревайте в молоке около 3-4 минут. Отставьте, чтобы молоко натянуло ароматы зелени.
- Картофель, пока горячий, очистите от кожуры и измельчите в пюре, добавляя молоко с луком.
- Добавьте в пюре немного сливочного масла, соль и перец.
- Разложите пюре по индивидуальным мискам, в центре сделайте углубление и положите по хорошему куску сливочного масла.
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