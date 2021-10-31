Вышивка в виде вульвы, смирительная рубашка и беззаботность: KARPOVA выпустили экоколлекцию осень 2021

Лукбук коллекции KARPOVA сезона осень-зима 2021 / Фото: пресс-служба

Украинский бренд KARPOVA представил новую коллекцию сезона осень-зима 2021 под названием Ethical & Environmentally. Она посвящена освобождению от стыда быть тем, кем нас создала природа.

Главная особенность новой коллекции – вышивка в виде вульвы, которая символизирует красоту естественности. Нельзя стыдиться того, что есть у человека, ведь все что естественно – прекрасно.

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Лукбук коллекции KARPOVA сезона осень-зима 2021 / Фото: пресс-служба

Так, универсальный корсет имитирует мужские половые органы, лонгслив с рукавом-клешней обращает внимание на ментальное здоровье (когда человек становится заложником стресса и превращается в городского сумасшедшего), джинсы с длинными нитями-волосами отражают позицию выбора Put a comma: thickets not cut!, а застёжки в виде "распашонки" – отсылка к беззаботному детству, с которым новое поколение не всегда готово прощаться.

Лукбук коллекции KARPOVA сезона осень-зима 2021 / Фото: пресс-служба

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Лукбук коллекции KARPOVA сезона осень-зима 2021 / Фото: пресс-служба

Лукбук коллекции KARPOVA сезона осень-зима 2021 / Фото: пресс-служба

Лукбук коллекции KARPOVA сезона осень-зима 2021 / Фото: пресс-служба

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Я на личном опыте понимаю, на сколько собственное ощущение женственности может быть задавлено социальными "правилами". Придя к осознанию божественности, но никак не уникальности всех частей своего тела, социально навязанный стыд исчез сам по себе. Но не всем легко прийти к этой мысли самостоятельно. Философия бренда KARPOVA помогает мне говорить о проблеме и быть услышанной, а также быть полезной миру и всем тем, кто нуждается в поддержке!,

– акцентирует внимание основатель и дизайнер бренда Ирина Карпова.

Лукбук коллекции KARPOVA сезона осень-зима 2021 / Фото: пресс-служба

Лукбук коллекции KARPOVA сезона осень-зима 2021 / Фото: пресс-служба

Вещи в коллекции созданы из органического хлопка и джута. Материал не проходил химическую очистку, обработку, покраску и используется в естественном виде.

Лукбук колекції KARPOVA сезону осінь-зима 2021 / Фото: пресс-служба

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