Кароль на Atlas Weeknd отказалась говорить про концерт в Одессе, с которого она ушла

Ранее артистка покинула собственный концерт в одесском ночном клубе из-за того, что пошел дождь, который намочил всю аппаратуру

Тина Кароль отказалась комментировать скандал на концерте в Одессе / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль сегодня, 5 июля, выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend. На пресс-конференции фестиваля, общаясь с журналистами, артистка отказалась отвечать на вопрос о том, заплатили ли ей гонорар за концерт в Одессе, который она завершила раньше времени из-за поломанной аппаратуры.

Тогда Тина отказалась выступать на концерте из-за того, что дождь намочил технику. По словам артистки, на Atlas Weekend работает команда профессионалов и такое не произойдет.

От этого все застрахованы, есть крыша как минимум. На Atlas очень профессиональная команда звукорежиссеров, которая не допустит, чтобы оголенные провода лежали где-то на мокром полу. Поэтому тут нет никаких вопросов, – рассказала певица в комментарии OBOZREVATEL.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее, 26 июня, Тина Кароль выступала в одном из ночных клубов в Одессе. Артистке пришлось прервать и досрочно завершить концерт из-за того, что дождь намочил всю сцену и аппаратуру. В таких условиях Тина выступать не смогла и, извинившись перед зрителями, удалилась со сцены.

Я готовилась к нашей встрече. И меня безусловно расстраивает это звучание. Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор! – сказала со сцены Тина Кароль.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль с новым альбомом возглавила чарт ITunes в России.

Смотрите интервью Тины Кароль для "Зіркового шляху":