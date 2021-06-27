Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Тина Кароль ушла с собственного концерта из-за мокрой сцены (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 июня, 12:44
Копировать ссылку
Тина Кароль в Одессе исполнила 5-6 треков, а затем покинула сцену из-за ненадлежащих условий для выступления
Концерт Тины Кароль в Одессе сорвался из-за непогоды
Концерт Тины Кароль в Одессе сорвался из-за непогоды / Фото: Скриншот из видео

Можно сказать, что концерт Тины Кароль в Одессе более не удался, чем наоборот. Певица, которая ранее объяснила, почему не выступает в России, вышла к своим фанатам вся в серебре, исполнила несколько песен, а после покинула сцену, заявив, что шоу закончилось.

А всем виной стала непогода. Накануне набережные Одессы буквально затопило. Пострадала и площадка, где выступала Тина. Сцена была в лужах, так как во время концерта начался дождь. Аппаратуру накрыли полиэтиленом, но это не очень спасло ситуацию.

Певица обратилась с владельцам клуба "ITAKA", пристыдив их за то, что они не обеспечили надлежащих условий для проведения концерта, но артистов при этом приглашают.

Читайте также:

Один из посетителей концерта Тины Кароль в Одессе опубликовал в Instagram видео, где видно, как Тина прощается с фанатами, пришедшими на ее концерт, и уходит.

"Я готовилась к нашей встрече. И меня безусловно расстраивает это звучание. Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор!", – сказала со сцены Тина Кароль.

Смотрите в сюжете захватывающую историю карьеры Тины Кароль:

Напомним, что ранее Тина Кароль репетировала номер на роликах для Atlas Weekend прямо в отеле в Казахстане.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
10
дней
02
часов
02
минут
49
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Лайфхак дня
Как быстро и компактно собрать чемодан в отпуск
Хакнуть
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять