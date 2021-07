Каннский кинофестиваль открылся душераздирающим мюзиклом о любви. Рассказываем о фильме Аннетт

Марион Котийяр в фильме "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

Во вторник, 6 июля, начался 74-й Каннский кинофестиваль – первый полноценный киносмотр с традиционной красной дорожкой и показом фильмов за последние два года. Это вызвало ажиотаж зрителей на новые авторские киноленты.

Сюрпризом для гостей стал фильм-открытие – программный директор кинофестиваля Тьерри Фремо выбрал мюзикл "Аннетт" культового французского режиссера Лео Каракса, который работал над картиной целых девять лет. Кинолента с актерами первой величины стала очень личной для режиссера – он посвятил ее своей супруге, которая ушла из жизни, а также личным переживаниям потери. Почему фильм стал таким нашумевшим еще до премьеры и о чем сюжет – делимся далее.

О сюжете:

Главные герои – провокационный стендап-комик Генри (Адам Драйвер) и оперная певица сопрано Энн (Марион Котийяр) – безмерно любят друг друга, о чем поют в песне We Love Each Other So Much (пер. "Мы любим друг друга очень сильно", как и характерно персонажам мюзикла. После свадьбы у них рождается ребенок – Аннетт, которая оказывается не живой девочкой, а деревянной куклой. Однако родители ведут себя с ней как с обыкновенным ребенком, как будто не замечая ее отличия от других детей.

Гламурная жизнь превращается в трагедию после того, как Генри решает сменить заученные шутки на серьезный номер с рассказом об убийстве супруги, которую он защекотал до смерти. Зрители так и не узнают, виновен ли Генри в ее смерти, но что более важно – после смерти матери остается ее дочь – Аннетт, которая не знает чувств и поэтому не может даже поговорить с отцом о его чувстве вины.

Фильм оставляет героя наедине со своими переживаниями – так режиссер и раскрывает собственные чувства о пережитой утрате.

Кадр из фильма "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

Реклама

Музыка в фильме:

Композиторами выступили хитмейкеры братья Мэйл – основатели группы Sparks, которая была популярна в далеких 80-х. Они также написали сценарий к фильму вместе с режиссером. Почти в каждой сцене фильма появляется своя композиция, в которой герои повторяют одну и ту же строчку или поют простые рифмы.

Адам Драйвер в фильме "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

Смотрите трейлер фильма "Аннетт":

Ранее мы рассказали о 10 лучших фильмах Каннского кинофестиваля за всю его историю.