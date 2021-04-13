Канноли: приготовим самое известное сицилийское пирожное

Это хрустящие трубочки с начинкой из рикотты и цукатов. Украсить десерт можно шоколадом

В каждой стране и в каждом ее регионе есть свой, особый десерт. Для Страны Басков – это баскский чизкейк, для Австрии – штрудель с яблоком. В Италии, а если говорить конкретней – на Сицилии – есть свое пирожное. Канноли. Это трубочки из легкого хрустящего теста с нежной начинкой внутри. В прошлом, в период осенних карнавалов, они были обязательными как символ плодородия. На первый взгляд может показаться, что приготовить их крайне сложно, но на деле это не совсем так. Ниже найдете рецепт этого десерта.

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Фото: Пирожные канноли

Ингредиенты

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Пшеничная мука – 300 г

Какао-порошок – 1 ч. л.

Сахар – 230 г

Соль – 2 г

Сливочное масло – 25 г

Белый винный уксус – 5 мл

Марсала – 100 мл

Куриное яйцо – 1 шт.

Растительное масло – 1 л

Рикотта – 800 г

Молотая корица – щепотка

Цукаты, шоколад, фисташки – по вкусу

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Способ приготовления

300 грамм муки высшего сорта просеять. Добавить чайную ложку какао (без сахара). Какао нужно для того, чтобы у трубочек был серовато-коричневый оттенок, не пшеничный. Добавить 30 грамм сахара, 2 грамма соли. Перемешать все рукой, разбить комочки пальцами. Нужно, чтобы все содержимое равномерно перемешалось и было сыпучим, без комочков. Добавить 25 грамм сливочного масла. Добавить 5 грамм белого винного уксуса, 100 мл сицилийского вина марсала. Марсалу нельзя ничем заменить, именно она придает специфический аромат, вкус, кислинку тесту. Также добавить 1 яйцо. Перемешивать тесто в миксере на невысокой скорости, пока все ингредиенты не схватятся, на это уйдет примерно 5 минут. Вымесить тесто руками, пока оно не станет гладким, однородным. Накрыть тесто пленкой и убрать в холодильник на час. От готового теста оторвать кусочки весом по 8-14 грамм. Чем больше кусочек, тем больше будет трубочка. Раскатать скалкой до овала. Толщина теста должна составлять около 2 мм. Положить специальную трубочку посередине овала из теста, завернуть один край теста и промазать его желтком, смешанным с водой (воды надо совсем немного, чтобы желток был чуть пожиже, чем обычно). Завернуть второй край, приклеить его к месту, промазанному желтком, обязательно прижать ребром ладони. Раскрыть тесто как раковины с обеих сторон. Оставить тесто с трубочками на 10 минут. Для того, чтобы тесто склеилось и не раскрылось в масле, а прожарилось в форме трубочки. Нагреть масло до 180 градусов. Опустить трубочку. Готовить 2 минуты. Вытащить трубочку, откинуть на салфетку, чтобы лишнее масло стекло и канноли остыли. Смешать 800 грамм протертой через сито рикотты, 200 грамм сахара, щепотку корицы, цукаты, фисташки измельченные и тертый шоколад по вкусу. Наполнить трубочку массой из рикотты с обеих сторон. Украсить цукатами и посыпать сахарной пудрой.

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