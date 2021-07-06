Канал М1 опубликовал видео с каминг-аутом MELOVIN, но не показал поцелуй с девушкой

М1 обвиняют в том, что изначально поцелуй певца вырезали из эфира, а затем не показали поцелуй с девушкой

Видео с MELOVIN, который целует девушку и парня, появилось в YouTube канала М1 / Фото: YouTube

Надеемся, вы уже в курсе, что произошло вчера на фестивале Atlas Weekend во время выступления певца MELOVIN. Если нет, напоминаем – закончив петь Dance with the Devil, Мел совершил каминг-аут, а именно поцеловался на сцене с девушкой и с парнем.

Позднее в Instagram MELOVIN сообщил о своей бисексуальности, а канал М1 захейтил за то, что последний вырезал из своего эфира поцелуи на сцене.

Вскоре директор канала Сергей Перцев заявил, что поцелуй артиста не вырезали, а просто перфоманс заранее не утвердили с режиссером.

Через несколько часов в YouTube-аккаунте канала появилось видео с того самого выступления. Но и это не понравилось поклонникам Меловина.

MELOVIN – Dance with the Devil (ATLAS WEEKEND Friends Edition 2021)

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А дело в том, что поцелуй MELOVIN с девушкой в кадр не попал, в отличие от поцелуя с парнем. В комментариях к видео пользователи пишут, что из-за скрытой части перфоманса весь его смысл теряется. Ведь, как отметил сам певец, пол человека для него не важен.

"Но часть перформанса вновь за кадром, смысл теряется"

"Выставили видео, только потому что многие люди на вас надавили. Поцелуй с Марго вырезали – почему, можно только догадываться..."

"То есть съемка крупным планом все же была"

"А где поцелуй с девушкой? Такая нарезка меняет содержание поступка. Он поцеловал сначала девушку, потом парня, и, как я понимаю, объяснил, что для него не имеет значения пол человека. Это совершенно иначе, чем считывается сейчас"

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

К слову, накануне стало известно, что MELOVIN готовил свой перфоманс с признанием несколько месяцев. Его команда также обращалась к организации KyivPride, чтобы найти парня, который согласится участвовать в каминг-ауте певца.

Ранее мы также рассказывали, какие еще звезды совершали каминг-аут во время выступления на сцене.