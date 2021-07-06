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Канал М1 опубликовал видео с каминг-аутом MELOVIN, но не показал поцелуй с девушкой

6 июля, 17:44

Инна Петрова

М1 обвиняют в том, что изначально поцелуй певца вырезали из эфира, а затем не показали поцелуй с девушкой

Видео с MELOVIN, который целует девушку и парня, появилось в YouTube канала М1 / Фото: YouTube

Надеемся, вы уже в курсе, что произошло вчера на фестивале Atlas Weekend во время выступления певца MELOVIN. Если нет, напоминаем – закончив петь Dance with the Devil, Мел совершил каминг-аут, а именно поцеловался на сцене с девушкой и с парнем.

Позднее в Instagram MELOVIN сообщил о своей бисексуальности, а канал М1 захейтил за то, что последний вырезал из своего эфира поцелуи на сцене.

Вскоре директор канала Сергей Перцев заявил, что поцелуй артиста не вырезали, а просто перфоманс заранее не утвердили с режиссером.

Через несколько часов в YouTube-аккаунте канала появилось видео с того самого выступления. Но и это не понравилось поклонникам Меловина.

MELOVIN – Dance with the Devil (ATLAS WEEKEND Friends Edition 2021)

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А дело в том, что поцелуй MELOVIN с девушкой в кадр не попал, в отличие от поцелуя с парнем. В комментариях к видео пользователи пишут, что из-за скрытой части перфоманса весь его смысл теряется. Ведь, как отметил сам певец, пол человека для него не важен.

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

К слову, накануне стало известно, что MELOVIN готовил свой перфоманс с признанием несколько месяцев. Его команда также обращалась к организации KyivPride, чтобы найти парня, который согласится участвовать в каминг-ауте певца.

Ранее мы также рассказывали, какие еще звезды совершали каминг-аут во время выступления на сцене.

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