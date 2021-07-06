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Для каминг-аута на Atlas Weekend MELOVIN несколько месяцев искал добровольцев: с кем целовался певец

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
6 июля, 13:43
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Подготовить свой перфоманс с поцелуями MELOVIN помогала организация KyivPride. Для этого специально искали парня и девушку
Свой каминг-аут на atlas Weekend MELOVIN готовил несколько месяцев
Свой каминг-аут на atlas Weekend MELOVIN готовил несколько месяцев / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/v.margo.v, instagram.com/laslo_ve

Свой яркий каминг-аут MELOVIN готовил долго. Изначально певец планировал его совершить в День борьбы с гомофобией еще в мае, но передумал и дождался фестиваля Atlas Weekend.

Парня и девушку для поцелуя на сцене искала общественная организация KyivPride после того, как к ним обратились представители MELOVIN.

С Меловином мы давно совместно планировали каминг-аут, его команда обратилась к нам за экспертной консультацией, как это лучше сделать, как правильно коммуницировать месседж. Сначала планировали его на День борьбы с гомофобией (17 мая), но затем Мел решил придержать каминг-аут до более подходящего, на свой взгляд, времени, рассказала соучредитель UKRAINEPRIDE София Лапина изданию Слух.

По ее словам, команда певца обратилась к организации за помощью, чтобы найти ребят, которые хотели бы принять участие в его каминг-аут-перформансе. Для шоу парня, девушку – модель Марго из телешоу "Топ-модель по-украински" Мел пригласил сам, она уже снималась в одном из его последних клипов, где был намек на ЛГБТ + повестку, а парня нашли позже.

Оба участника каминг-аута опубликовали видео с поцелуем у себя в Instagram-профилях.

Напомним, что канал M1 вырезал из эфира момент его поцелуя с парнем. Генеральный директор телеканала Сергей Перцев ответил на претензии MELOVIN и его поклонников, заявив, что поцелуй не вырезали нарочно.

Как звезды реагируют на хамство – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, как на поцелуй MЕLOVIN отреагировали в соцсетях.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины."

MELOVIN певец, композитор
Скандальное видео поцелуев MELOVIN
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