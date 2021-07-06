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Не только MELOVIN: кто из звезд тоже совершил каминг-аут на сцене

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
6 июля, 14:58
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MELOVIN стал первым украинским исполнителем, совершившим каминг-аут на сцене. Мы вспомнили самые яркие поцелуи мировых знаменитостей за последнее время
Самые яркие каминг-ауты звезд на сцене
Самые яркие каминг-ауты звезд на сцене / Фото: YouTube, eurovision.tv

Наверное, самым запоминающимся поцелуем селебритис на сцене уже много лет остается поцелуй Мадонны с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Мало кто помнит, когда это случилось, но то, что это было – знают все.

Украинский певец MELOVIN стал первым украинским исполнителем, совершившим каминг-аут на сцене – он поцеловался с парнем и поддержал ЛГБТ+ сообщество. Далее в материале мы расскажем, кто еще из музыкантов целовался на сцене в поддержку секс-меньшинств.

Måneskin

Участники итальянской группы Måneskin, победившей на "Евровидении-2021", Дамиано и Томас поцеловались в финале конкурса. Более того, они часто это делают на своих концертах в разных странах, например, в Польше.

Выступая в конце июня на фестивале Polsat SuperHit итальянские рок-звезды поцеловались во время исполнения своей песни I Wanna Be Your Slave.

Мы думаем, что это должно быть позволено всем без всякого страха. Мы думаем, что каждый должен быть полностью свободен, быть тем, кем, черт возьми, хочет, – считают Måneskin.

Lil Nas X

Американский рэпер Lil Nas X во время своего номера на BET Awards тоже поцеловался с парнем. 22-летний исполнитель вышел на сцену премии со своим хитом Montero (Call Me By Your Name), к нему присоединились танцоры. Поцелуй был в самом конце перфоманса.

Артист совершил каминг-аут в июне 2019 года, написав об этом в Twitter. Позже он признался, что беспокоится о безопасности и самочувствии фанатов, которые думают о каминг-ауте.

Я не хочу побуждать других делать то, в чем они не уверены на 100%. Особенно если они учатся в средней или старшей школе — это невероятно сложно. Мне легче, я ни от кого не завишу. Никто не выгонит меня из дома за это и не будет относиться ко мне плохо. Моя семья знает, что я гей, но мы никогда не поднимаем эту тему. Никто не интересуется, есть ли у меня парень, – сказал Lil Nas X в интервью The Guardian.

Кстати, поцелуй MELOVIN на Atlas Weekend вырезали из эфира канала М1. Певец, который признался в бисексуальности, у себя в Instagram написал, что для него не имеют значения, цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, его тело и душу.

Неужели борьба за свои права и свободу должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины, – написал MELOVIN.

Ранее мы писали, что певица MARUV поцеловалась с девушкой во время выступления.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины."

MELOVIN певец, композитор
Скандальное видео поцелуев MELOVIN
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