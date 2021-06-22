Овны – это фрукт страсти маракуйя, легкие ненавязчивые Девы – нежный и вкусный личи, а вот порой сложные Козероги ассоциируются с самым неоднозначным экзотическим фруктом – дурианом

Какой вы экзотический фрукт по гороскопу / Фото: freepik.com

Как уже стало понятно, любая еда или продукт, если хорошо проанализировать, может соответствовать каждому знаку зодиака. Мы уже подробно разобрались с нашими фруктами, теперь узнаем, какой вы экзотический фрукт по гороскопу. А из нашего календаря самых ярких лайфхаков узнаете, как отлично провести лето.

Овен – маракуйя

Маракуйя – фрукт страсти и это Тельцы / Фото: freepik.com

Один из самых сильных знаков среди других. Овны напористы, они очень выносливы, чем заряжают других. А еще Тельцы – страстные люди. Второе название маракуйи – фрукт страсти, ему приписывают свойства афродизиака.

Телец – лонган

Для рассудительных Тельцов – лонган, или "глаз дракона" / Фото: instagram.com/zmeiuchka/

Это круглый, коричневый фрукт, похожий на маленький картофель. Другое название лонгана – "глаз дракона". Глаз мифического, но мудрого животного. Тельцы тоже умны и рассудительны, к ним точно нужно идти за верным советом. Но если Тельцам что-то не нравится, он могут "вспыхнуть" огнем.

Близнецы – кокос

Универсальные Близнецы – это кокос, где есть и мякоть, и молоко / Фото: Depositphotos

Знак Близнецов представляет собой две противоположные стороны личности. Это делает их сложными и интересными одновременно. Как и Близнецы, в кокосе содержатся и мякоть, и молоко. Эти люди, как правило, очень универсальны, так же как кокосовый орех имеет много разных полезных применений.

Рак – манго

Раки – это яркий и вкусный манго / Фото: Depositphotos

Так же, как манго бывает сложно разрезать, нужно время, чтобы познакомиться с Раком, изучить его особенности. Но как только вы познакомитесь с ним, вы будете наслаждаться всем ароматом, который он или она добавят в вашу жизнь. Яркий вид манго соответствует стойкости и эмоциональности Рака.

Лев – рамбутан

Львы – это рамбутан, который очень сложно очистить / Фото: freepik.com

Рамбутан — один из самых знаменитых тропических фруктов, который отличается "шерстяной" поверхностью, несколько неприступной. Но под кожицей скрывается белая мякоть со сладким вкусом. Чтобы добраться до нее, нужно "скрутить" плод посередине. Как со Львами: когда необходимо им что-то доказать или переубедить в обратном – нужно постараться.

Дева – личи

Внимательные ко всему Девы – это нежный личи

Внимательная ко всему, что вокруг, и сострадательная ко всем Дева – это личи. Представители этого знака нежные и утонченные, как мякоть и аромат этого фрукта.

Весы – карамбола

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С легким цветочным вкусом карамбола – это Весы / Фото: pexels.com

С легким цветочным вкусом карамбола – это Весы. Люди этого знака тоже легкие, ненавязчивые, всегда стремятся к компромиссу. Эти фрукты хороши в салатах и коктейлях, их не нужно чистить, то есть сложностей, как и с Весами, с карамболой не возникает.

Скорпион – драконий фрукт или питайя

Непредсказуемые Скорпионы – это загадочный драконий фрукт / Фото: pexels.com

Известно, что Скорпионы невероятно страстные люди. Они лояльны, но нападут, если что-то пошло не так или им сказали неправду. А еще Скорпионы непредсказуемы, задавая загадки всем вокруг. Как и драконий фрукт – очень оригинальный и загадочный.

Стрелец – гуава

Гуава яркий, но с простым вкусом – это Стрельцы, которые не всегда оправдывают ожидания / Фото: pexels.com

Оптимистичные и веселые, Стрельцы любят бросаться за новыми идеями и событиями, но часто могут перегибать палку. Гуава – это яркий фрукт, но по вкусу напоминает грушу, то есть у него простой вкус. Как и Стрельцы, которые любят жить на полную, но совсем не всегда им это удается.

Козерог – дуриан

Самый неоднозначный фрукт – дуриан – для Козерогов / Фото: freepik.com

Пожалуй, самый экзотический фрукт с острыми колючками. Очень неоднозначный. Мы все знаем о его невозможном запахе, терпеть который не под силу. Но вместе с этим, вкус у дуриана довольно интересный. Как и Козероги – люди чертовски интересные, но порой их действительно нужно уметь терпеть.

Водолей – мангостин

Мангостин красивый, но с кислинкой, как и Водолеи / Фото: freepik.com

Нежный фрукт с толстой фиолетовой кожей и белой мякотью внутри, которая кажется невероятно сладкой, но на вкус она непредсказуема, больше похожа на кисловатый апельсин. Как и с Водолеями – никогда не угадаешь, какое у них настроение. Ведь оно у них может меняться со скоростью звука.

Рыбы – папайя

Всегда разный папайя – это непредсказуемые Рыбы / Фото: Pinterest

Это то ли дыня, то ли сладкая тыква, то ли перезрелый банан. Какого-то четкого вкуса у папайи нет, для каждого он свой. Все, как и с Рыбами – они разные и очень непредсказуемые. Разгадать, что у них творится внутри в эту минуту – практически невозможно.

А в этом рецепте присутствует нами всеми любимая клубника. Она дополняет тартар из лосося.

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