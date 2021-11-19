Какая диета при лишнем весе и ожирении поможет похудеть и меньше болеть

При лишнем весе и ожирении поможет похудеть и меньше болеть бразильская диета плюс оливковое масло / Фото: Коллаж: Сегодня
Бразильская диета (TBD- Traditional Brazilian Diet) рекомендована при тяжелом ожирении, также такой тип питания поможет значительно улучшить показатели здоровья при лишнем весе. Только важно использовать для заправки и готовки еды именно оливковое масло первого отжима, пишет журнал Nutrients.
В чем же преимущества бразильской диеты?
Медики отмечают, что такой тип питания предусматривает составление индивидуального рациона. За основу берется "классическая" TBD, которая представляет собой здоровую диету, характеризующуюся:
- потреблением риса и бобов в основных приемах пищи (обед и ужин)
- небольшими порциями нежирного мяса (красное мясо, рыба или курица)
- а также сырых и вареных овощей
Фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты потребляются при таком питании тоже небольшими порциями. Участников исследования поощряли есть свежие и / или минимально обработанные продукты вместо ультра-обработанных продуктов. Им был предписан сбалансированный план питания, разделенный на четыре-шесть приемов пищи в день.
А чем полезно оливковое мало при лишнем весе?
Изучая влияние оливкового масла первого отжима на ожирение, медики отметили что в сочетании с бразильской диетой, оно помогает улучшить количество и качество лейкоцитов. То есть, как уже сказано, снижает воспалительные процессы в организме.
Также на оливковом масле холодного отжима рекомендуется готовить, потому что при его нагревании образуется меньше канцерогенов, чем при нагревании подсолнечного масла и т.д.
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