Какая диета при лишнем весе и ожирении поможет похудеть и меньше болеть

При лишнем весе и ожирении поможет похудеть и меньше болеть бразильская диета плюс оливковое масло / Фото: Коллаж: Сегодня

Бразильская диета (TBD- Traditional Brazilian Diet) рекомендована при тяжелом ожирении, также такой тип питания поможет значительно улучшить показатели здоровья при лишнем весе. Только важно использовать для заправки и готовки еды именно оливковое масло первого отжима, пишет журнал Nutrients.

В чем же преимущества бразильской диеты?

Медики отмечают, что такой тип питания предусматривает составление индивидуального рациона. За основу берется "классическая" TBD, которая представляет собой здоровую диету, характеризующуюся:

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потреблением риса и бобов в основных приемах пищи (обед и ужин)

небольшими порциями нежирного мяса (красное мясо, рыба или курица)

а также сырых и вареных овощей

Фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты потребляются при таком питании тоже небольшими порциями. Участников исследования поощряли есть свежие и / или минимально обработанные продукты вместо ультра-обработанных продуктов. Им был предписан сбалансированный план питания, разделенный на четыре-шесть приемов пищи в день.

В итоге воспалительные маркеры у них снизились, также, как и количество вредного холестерина. Соответственно, снизилась и масса тела за счет снижении в рационе вредных продуктов.

А чем полезно оливковое мало при лишнем весе?

Изучая влияние оливкового масла первого отжима на ожирение, медики отметили что в сочетании с бразильской диетой, оно помогает улучшить количество и качество лейкоцитов. То есть, как уже сказано, снижает воспалительные процессы в организме.

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На оливковом масле рекомендуется готовить, при его нагревании образуется меньше канцерогенов / Фото: Depositphotos

Также на оливковом масле холодного отжима рекомендуется готовить, потому что при его нагревании образуется меньше канцерогенов, чем при нагревании подсолнечного масла и т.д.

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