Как заставить вес не возвращаться: чек-лист ошибок при похудении

Только вместе с активностью получится похудеть и затем удержать вес / Фото: unsplash.com

В борьбе за фигуру мечты мы устраиваем разгрузочные дни и даже недели голодания, садимся на моно-диеты, в итоге после похудения вес опять возвращается к тому же количеству килограммов, а то и больше. Почему так происходит, какие ошибки при похудении вызывают возврат лишних килограммов, каких продукты стоит употреблять при похудении – рассказала наш постоянный эксперт, диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

Почему же после резкого похудения часто вес возвращается вновь?

Что мы чаще всего делаем, чтобы быстро похудеть? Садимся на жесткую диету или вообще устраиваем разгрузочные дни. Но наш организм – система сложная, и если его резко лишить того, к чему он привык, то будет соответствующая реакция. Если резко сократить в рационе углеводы, это может вызвать в дальнейшем неконтролируемый аппетит; а сильное урезание в меню жиров часто приводит к дисбалансу в обменных процессах и нарушениям в гормональной системе. В итоге после окончания голодания или диеты организм будет стараться восполнить те "лишения", которые испытал во время диеты или голодания.

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Да, после жестких диет, моно-питания или разгрузочных недель похудение происходит, но как правило – временно. То есть потом килограммы возвращаются, да еще могут "прихватить" с собою лишние. Постоянно голодать или сидеть на диетах опасно, можно заработать серьезные проблемы с внутренними органами.

Поэтому главная задача похудения, в котором килограммы не вернутся – это разогнать замедленный обмен веществ, а не привести к сбою метаболизма.

А как это сделать, какие основные ошибки при похудении мы допускаем?

Когда мы садимся на диету или начинаем исключать из рациона сладости, конфеты или выпечку, нам не хватает сладкого. И многие начинают компенсировать этот недостаток фруктами, особенно налегая на самые сладкие. Есть много фруктов при похудении – ошибка. Фруктозу, которой богаты фрукты, организм переварит в сахар и затем отложит, так появятся лишние жировые запасы. Поэтому не стоит объедаться фруктами, едим их умеренно и в первой половине дня.

Вторая частая ошибка – пить мало воды. Понятно, что не всем нужно именно 2 литра воды в день, но в период похудения соблюдать водный баланс особенно важно. Вода очистит организм естественным образом, поэтому если вы вообще забываете пить, то можно заводить будильник или ставить на видном месте бутылки с чистой питьевой водой.

Привычка заедать стресс не даст вам похудеть и удержать вес / Фото: Depositphotos

Третья ошибка, хотя для многих она может быть основной – это нерешенные психологические проблемы. Все в нашей голове, в том числе и психологические причины, из-за которых вы набрали лишние килограммы: детские травмы, нереализованность по жизни, запутанность в личных отношениях. Пока эти причины не будут решены, они будут "запускать" механизмы набора веса (переедание, желание заедать стресс, нежелание есть здоровую пищу и быть активными физически и так далее) и вы будете возвращаться в отправную точку.

Четвертая ошибка – мало двигаться. Благодаря спорту или другой физической активности еще сильнее ускоряется метаболизм, укрепляются мышцы, держится тонус кожи. Не обязательно пропадать в спортзале. Просто не забывайте больше ходить пешком, подниматься по ступеням, делать разминку или гимнастику. Именно с комплексом физической активности получится и быстрее похудеть, и удержать нормальный вес. Но конечно же главный залог успешного похудения – это правильно составленный рацион.

А можно пример правильно составленного завтрака или обеда?

Чтобы наполниться энергий на весь день, попробуйте белковые завтраки плюс овощи – свежие или пареные. И конечно фрукты, ведь с пользой для здоровья их следует есть именно в первой половине дня.

Довольно быстрый завтрак – это каша с яйцом и салат или овсянка с фруктами и сыром, тост из цельнозернового хлеба с семгой и овощи, яичница с овощами, сырники, а на десерт – фрукты.

Обед – это фундаментальный прием пищи: в это время в организме происходит максимальная концентрация активных ферментов, которые помогают переварить еду. Для обеда подходят рыба, мясо и продукты с медленными углеводами: суп из тыквы, красное или белое мясо (свинину лучше не брать), лосось, свекольный салат, квашенная капуста, цельнозерновая каша.

Фрукты или ягоды в конце обеда помогут вечером меньше хотеть сладкого / Фото: Pixabay

В конце обеда тоже допустимо съесть фрукт, тогда вечером не так будет хотеться сладкого. Если не можете без хлеба, то выбирайте злаковый серый или черный: в белом хлебе пользы минимум.

А ужин лучше сделать легким, ведь ночью выработка ферментов и обменные процессы в организме замедляются. Не ешьте на ночь (да и желательно вообще) жаренного, лучше приготовить на пару или сварить, кладите умеренное количество масла.

А как избежать психологических ошибок и повысить мотивацию есть здоровую пищу?

Как правило, проблемы с лишним весом – это следствие негативных моментов: болезней, стресса, нестабильности в семье или на работе. Нужно понять, что к этому привело, не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу, если сами не справляетесь. Осознанность в борьбе с лишним весом тоже очень важна: такой человек может осознать, зачем он делает те или иные вещи и к чему они приведут, не перекладывает ответственность на других, использует методы выхода из стресса и сам руководит своим состоянием: всему этому можно научиться.

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В процессе похудения важна не только самодисциплина, но и самомотивация. Создайте настроение: сервируйте стол красиво, перед едой отложите телефон, не ешьте перед ноутбуком или телевизором.

Негативная информация, лишние мысли и переживания отнимут у вас чувство насыщения. Старайтесь есть не спеша, тщательно пережевывая пищу, наслаждайтесь вкусом.

Можно даже думать и убеждать себя вслух, говоря: "Я ем злаки, они полезные и вкусные". Так мы даем мозгу команду насытиться через рецепторы нашего языка.

Напомним, что ранее мы также писали о том, как похудеть без спортзала.

А еще важно не забывать поддерживать эмоциональное здоровье и создавать хорошее настроение себе и родным, в этом вам помогут подарки: ловите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на самые популярные праздники мая.