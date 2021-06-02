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Как заморозить бананы правильно, чтобы потом использовать их в десертах и смузи

2 июня, 11:39

Ирина Маслова

Узнаем, как это сделать с порезанными, целыми и бананами в кожуре

Как заморозить бананы / Фото: Unsplash

Так бывает, когда хочется бананов, покупаешь их много и понимаешь, что все они съедены не будут, и совсем скоро начнут чернеть, то есть становиться несколько непригодными. И если у вас такое случается, то почему бы не купить бананы и не заморозить. Потом их можно использовать при приготовлении домашнего мороженого, смузи, выпечки или просто съесть, когда не хочется бежать в магазин. Узнаем, как заморозить бананы в кожуре, целыми и порезанными на кусочки.

Как правильно замораживать бананы целыми

Как правильно замораживать бананы нарезанными

/ Фото: freepik.com

Как правильно замораживать бананы в кожуре

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А как интересно преподнести завтрак своим детям, чтобы они обязательно его съели, смотрите в сюжете.

По материалам: Мashed.com.

Здесь найдете 3 рецепта банановых пирогов, которые отлично подойдут для завтрака.

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