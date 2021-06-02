Как заморозить бананы правильно, чтобы потом использовать их в десертах и смузи

Как заморозить бананы / Фото: Unsplash
Так бывает, когда хочется бананов, покупаешь их много и понимаешь, что все они съедены не будут, и совсем скоро начнут чернеть, то есть становиться несколько непригодными. И если у вас такое случается, то почему бы не купить бананы и не заморозить. Потом их можно использовать при приготовлении домашнего мороженого, смузи, выпечки или просто съесть, когда не хочется бежать в магазин. Узнаем, как заморозить бананы в кожуре, целыми и порезанными на кусочки.
Как правильно замораживать бананы целыми
- Бананы для заморозки должны быть без повреждений и почернений. Сначала их нужно помыть и очистить от кожуры.
- Тарелку, противень или доску нужно застелить пергаментной бумагой, фольгой или пищевой пленкой.
- Разложите бананы так, чтобы они не касались друг друга.
- Поставьте бананы в морозильную камеру, они должны заморозиться. На это уйдет около часа при температуре минус 18 градусов.
- Замороженные бананы нужно поместить в плотные полиэтиленовые пакеты для заморозки, выпустить воздух и плотно закрыть. Хранятся такие бананы не больше 3 месяцев.
- Их можно использовать в выпечке, например, пирогах.
Как правильно замораживать бананы нарезанными
/ Фото: freepik.com
/ Фото: freepik.com
- Чтобы заморозить кусочки банана, толщина их должна быть – не более 2 см, просто поместите их на пергаментную бумагу, застеленную на тарелку или контейнер. Кусочки банана не должны соприкасаться.
- Затем положите кусочки банана в морозильную камеру на час-два или пока они полностью не затвердеют.
- Потом их можно переложить в пакет для заморозки или контейнер и поместить в морозильную камеру. Так бананы могут храниться до 3 месяцев при температуре минус 18 градусов.
- Используйте их в кексах и смузи.
Как правильно замораживать бананы в кожуре
- Такие бананы не нужно предварительно примораживать. Поэтому их нужно просто вымыть, хорошо вытереть и разложить по отдельным пакетам.
- Обязательно подпишите дату заморозки, хранить их можно до 2 месяцев при температуре минус 18 градусов.
- После заморозки кожура бананов сильно потемнеет, это нормально. Кожуру нужно будет очистить и дать им немного оттаять. Такие бананы можно использовать в смузи, который вы готовите себе на завтрак.
А как интересно преподнести завтрак своим детям, чтобы они обязательно его съели, смотрите в сюжете.
По материалам: Мashed.com.
Здесь найдете 3 рецепта банановых пирогов, которые отлично подойдут для завтрака.
Новости на эту же тему:Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним Как сохранить свежесть зелени – 5 лайфхаков 15 секретов идеального домашнего печенья. Один из них – не нужно интенсивно замешивать тесто Как достичь совершенства в выпечке – 7 важных лайфхаков Как правильно хранить специи, чтобы они сохраняли свой вкус и аромат