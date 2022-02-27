Как выйти из шокового состояния после увиденных взрывов – пошаговая инструкция / Фото: Instagram: alexlourie.photo
Утро 26 февраля киевляне запомнят навсегда. На проспекте Лобановского, 6а оккупанты выпустили ракету в жилой дом. Каждый день горожане видят десятки взрывов, которые негативно влияют на их психологическое состояние и приводят в шок. Мы расскажем о 5 советах, которые помогут человеку во время шоковой психологической травмы (ШПТ). Ими поделился психолог-гештальт Дмитрий Карпачев на странице в Instagram.
Дезориентированность, беспомощность и "ступор" – первые признаки ШПТ.
1. Установление контакта
Задача:
Убедиться, что на ваше присутствие как-то реагируют, вас видят и слышат. Для этого необходимо вовлечь человека во взаимодействие с вами.
Что делать:
Обратитесь к нему, например: "Кивни, если ты меня слышишь", "Я Дима, как тебя зовут?", "Я сейчас сожму твою руку, сожми в ответ мою".
2. Поддержка
Задача:
Показать человеку, что он не один, что он справится и вы ему в этом поможете.
Что делать:
Скажите ему: "Я здесь, я рядом", "Ты молодец", "Мы вместе".
3. Рационализация
Задача:
Переключить внимание с эмоциональных переживаний и активировать рациональное мышление.
Что делать:
Спросите у него, обратившись по имени, которое вы узнали на шаге №1:
- Дату рождения.
- Адрес проживания.
- Фамилию.
- Какой сегодня день.
- Что произошло.
- С кем он был.
4. Связь с реальностью
Задача:
Снизить дезориентацию и растерянность, обозначив реальное положение дел и действия, которые необходимо сделать.
Что делать:
Скажите ему, например: "Рядом взорвался снаряд", "Ты жив", "Сейчас нам надо встать и идти в укрытие".
5. Активация автономности
Задача:
Вернуть способность заботиться о себе самостоятельно.
Что делать:
Важно не делать то, что человек может сделать сам. Используйте вместо просьб повелительное наклонение, другими словами не просите, а приказывайте. Например:
"Налей себе воды и выпей", "Возьми ребенка за руку", "Застегни куртку".
Эти шаги помогут человеку постепенно вернуться к обычному состоянию.
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