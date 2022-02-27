Как выйти из шокового состояния после увиденных взрывов – пошаговая инструкция / Фото: Instagram: alexlourie.photo

Утро 26 февраля киевляне запомнят навсегда. На проспекте Лобановского, 6а оккупанты выпустили ракету в жилой дом. Каждый день горожане видят десятки взрывов, которые негативно влияют на их психологическое состояние и приводят в шок. Мы расскажем о 5 советах, которые помогут человеку во время шоковой психологической травмы (ШПТ). Ими поделился психолог-гештальт Дмитрий Карпачев на странице в Instagram.

Дезориентированность, беспомощность и "ступор" – первые признаки ШПТ.

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1. Установление контакта

Задача:

Убедиться, что на ваше присутствие как-то реагируют, вас видят и слышат. Для этого необходимо вовлечь человека во взаимодействие с вами.

Что делать:

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Обратитесь к нему, например: "Кивни, если ты меня слышишь", "Я Дима, как тебя зовут?", "Я сейчас сожму твою руку, сожми в ответ мою".

2. Поддержка

Задача:

Показать человеку, что он не один, что он справится и вы ему в этом поможете.

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Что делать:

Скажите ему: "Я здесь, я рядом", "Ты молодец", "Мы вместе".

3. Рационализация

Задача:

Переключить внимание с эмоциональных переживаний и активировать рациональное мышление.

Что делать:

Спросите у него, обратившись по имени, которое вы узнали на шаге №1:

Дату рождения.

Адрес проживания.

Фамилию.

Какой сегодня день.

Что произошло.

С кем он был.

4. Связь с реальностью

Задача:

Снизить дезориентацию и растерянность, обозначив реальное положение дел и действия, которые необходимо сделать.

Что делать:

Скажите ему, например: "Рядом взорвался снаряд", "Ты жив", "Сейчас нам надо встать и идти в укрытие".

5. Активация автономности

Задача:

Вернуть способность заботиться о себе самостоятельно.

Что делать:

Важно не делать то, что человек может сделать сам. Используйте вместо просьб повелительное наклонение, другими словами не просите, а приказывайте. Например:

"Налей себе воды и выпей", "Возьми ребенка за руку", "Застегни куртку".

Эти шаги помогут человеку постепенно вернуться к обычному состоянию.

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Напомним, как отличить украинскую технику от российской – это важно!