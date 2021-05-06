Один из многочисленных приквелов "Игры престолов", над которыми работали создатели после завершения сериала, наконец-то начал сниматься. Премьера запланирована на 2022 год

"Дом дракона" / Фото: HBO

Телеканал HBO опубликовал первые официальные кадры со съемок сериала "Дом Дракона", который стал приквелом "Игры престолов". Работа над проектом началась еще в 2019 году, а над сценарием работал и сам автор саги – Джордж Мартин. Теперь мы можем увидеть, как выглядят главные герои.

На одном из снимков, которые появились в Twitter-аккаунте House of the Dragon, есть персонажи Эллисент Хайтауэр, которую играет Оливия Кук, а также Отто Хайтауэра, которого играет Рис Иванс.

"Дом дракона" / Фото: HBO

На другом кадре – персонаж Рейнира Таргариен в исполнении Эммы Д’Арси и Дэймон Таргариен, которого сыграл Мэтт Смит.

"Дом дракона" / Фото: HBO

Актер Стив Туссэн сыграл Морского Змея.

"Дом Дракона" / Фото: HBO Реклама

Но многие поклонники "Игры престолов" остались недовольны и оставили гневные реакции.

"Кто, по их ожиданиям, будет это смотреть? Они навсегда испортили все, что когда-либо было связано с "Игрой престолов".

"Это было одно из самых популярных шоу на планете, но их последний сезон был настолько ужасен, что люди больше не обсуждают его".

"Почему принцесса такая старая? Просто интересуюсь..."

"Вы правда думаете о своей аудитории? Зачем мне вкладывать деньги в просмотр, зная, что вы сделали с последним сезоном? Какой смысл смотреть предысторию истории, которая заканчивается совершенно ужасно"

В центре сюжета сериала "Дом Дракона" – события, которые происходили за 300 лет до показанной истории в "Игре престолов". Представители рода Таргариенов отправятся на запад, где найдут большую территорию, на которой проживают враждующие королевства.

Первый сезон "Дом Дракона" будет состоять из 10 эпизодов. Над ним работают шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник.

Напомним, что после завершения культового сериала "Игра престолов" было в разработке несколько приквелов. А первые кадры из "Дома Драконов" HBO уже показал в тизере своих проектов, которые выйдут в ближайшие годы.