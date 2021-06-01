Как выглядит сельский дом Дэвида и Виктории Бекхэм за 48 млн грн, в котором они жили в нулевых: фото

В Сети появилось фото дома одной из самых знаменитых звездных пар – Виктории и Дэвида Бекхэм. Недвижимость супруги приобрели еще в 2001 году, и пока не родились Харпер и Круз, семейство проживало именно в этом домике, похожем на амбар

Дом Виктории и Дэвида Бекхэм / Фото: Hellomagazine, instagram.com/victoriabeckham

После того как у Дэвида и Виктории Бекхэм, которая недавно показала очень редкие кадры со своим отцом, родился первый ребенок в 1999 году – Бруклин Бекхэм, они купили дом в деревне Олдерли Эндж. Недвижимость, переоборудованная из амбара, обошлась супругам в 1,25 миллиона фунтов стерлингов (около 48 миллиона гривен по нынешнему курсу). Тут провел детство их второй ребенок – Ромео, и пока не родились младшие дети Бекхэмов – Круз и Харпер, все семейство проживало именно в этом домике.

Журнал Hello! опубликовал фото первого семейного гнездышка Бекхэмов. Оказалось, что спругам пришлось вложить 200 тысяч фунтов стерлингов в ремонт, чтобы обустроить жилище.

Известный как Hollinshead House, дом построен из красного кирпича и имеет пять спален. На территории есть сад.

Дом Виктории Бекхэм и Дэвида Бекхэма / Фото: Hellomagazine

Внутри супруги сделали бассейн, а старинные деревянные балки стали аутентичным дополнением к интерьеру.

Бассейн в доме Бекхэмов / Фото: Hellomagazine

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Кстати, именно сама Виктория Бекхэм выступала дизайнером помещений.

Дом Виктории и Дэвида Бекхэм / Фото: Hellomagazine

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