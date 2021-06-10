Как Альбина Джанабаева выглядит без макияжа – честное фото

Как Альбина Джанабаева выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

В апреле этого года певец Валерий Меладзе и его супруга, экс-участница "ВИА Гры", Альбина Джанабаева в третий раз стали родителями. Недавно в Сети обсуждали, что супруги показали свои синяки под глазами после бессонных ночей, а теперь обсуждают новое фото певицы. Альбина Джанабаева появилась на публике без макияжа.

Новое фото Альбина опубликовала в Instagram. Певица позировала в салоне автомобиля. Она отметила, что смогла на время оставить домашние обязанности и уехала в одиночестве.



"Что тут у вас "на воле" происходит? Выбралась на несколько часов – и время пошло", – подписала снимок многодетная мама.

Альбина Джанабаева без макияжа / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

В Сети подписчики засыпали певицу комплиментами и отметили, что ей очень идет материнство.

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"Альбина,вам без макияжа так хорошо,я привыкла вас видеть в клипах накрашенной, материнство вас сделало еще краше"

"Вы прекрасны"

"Без макияжа прекрасно"

"Какие прекрасные глазки"

"Усталость пройдет, зато какое счастье растёт. Вы очень красивая и талантлива. Вы мне очень нравитесь"

Напомним, недавно Константин Меладзе рассекретил, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева решили назвать свою дочку Агатой. Пока счастливые родители не показывают малышку публике

Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары уже есть два сына — Константин, который родился в 2004 году и Лука, появившийся на свет в 2014 году. Кроме того, у 55-летнего певца есть трое дочерей от первого брака.

Больше о многодетных звездах – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Ранее Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые вышли в свет после рождения дочери.

Также стоит отметить, что совсем скорое Валерий Меладзе выступит в Киеве. Предлагаем узнать, как Сеть отреагировала на это.