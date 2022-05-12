Как выехать студентам призывного возраста за границу - объяснили пограничники / Фото: freepik.com
Студенты призывного возраста, которые учатся в высших учебных заведениях за пределами Украины, могут выезжать за границу во время военного положения, чтобы продолжить обучение. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ и Государственной пограничной службой Украины поведали о правилах пересечения границы для студентов призывного возраста.
При пересечении границы необходимо показать:
- документ, дающий право на пересечение госграницы;
- документ, подтверждающий обучение в учреждении профессионального высшего и высшего образования за границей;
- разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки;
- военно-учетный документ с записью о предоставлении отсрочки от призыва.
Для пересечения границы студенту необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки (учета) и получить:
- соответствующую запись в военно-учетном документе о предоставлении отсрочки от призыва;
- разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки.
В рекомендациях отметили, что призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат, в частности, представители профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме образования.
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