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Не делайте так: ТОП-7 ошибок абитуриентов при поступлении за границу

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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12 мая, 13:50
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О наиболее распространенных ошибках абитуриентов и как их не допустить – в материале "Сегодня"
/ Фото: "Сегодня"

Думали, что особенности вступления в украинские и зарубежные ЗВО аналогичны? Нет! В университетах Европы вступительная кампания отличается процедурой, списком необходимых документов и сроком подачи заявления. Мы с директором образовательно-эмиграционного центра Юлией Мартынюк, расскажем о ТОП-7 ошибок абитуриентов при поступлении в иностранные вузы.

Директор образовательно-эмиграционного центра Юлия Мартынюк
Директор образовательно-эмиграционного центра Юлия Мартынюк / Фото: пресс-служба

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1 – отсутствует план изучения иностранного языка

Студенты любят откладывать решение вопросов о поступлении на период 11 класса. В последний момент догадываются, что для поступления за границу необходимо сдавать официальные языковые экзамены (английский – IELTS, TOEFL, немецкий – TestDaf, французский – DELF).

Понимать собеседника и уметь читать на иностранном языке, недостаточно для поступления в ЗВО. Необходимо сдавать официальные языковые экзамены, принимаемые университетами. Процесс подготовки требует регулярности в течение нескольких месяцев, поэтому все делать в последний момент – не лучшая идея, – замечает директор образовательного центра Юлия Мартынюк.

2 – незнание дедлайна подачи документов

Абитуриенты в Украине представляют необходимые документы к ЗВО в июле, чтобы начать обучение в сентябре. В некоторых иностранных университетах дедлайн приема заявлений в январе или раньше. Ошибочно абитуриенты полагают, что в Украине и за границей срок подачи аналогичен.

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Например, для поступления на бакалавриат во Францию (на 2022-2023 учебный год) дедлайн подачи документов был 15 декабря 2021 года. Внимательно изучайте сроки подачи документов в той стране, куда планируете поступать. Если абитуриент пропустил официальный дедлайн, то донести документ уже не получится, – отмечает директор образовательного центра Юлия Мартынюк.

3 – неаргументированный выбор будущей профессии

Иногда студенты выбирают специальность в университете, руководствуясь быстротечными предпочтениями, а не перспективами дальнейшего трудоустройства и актуальности профессии спустя несколько лет.

Из-за отсутствия профориентации в украинских школах, абитуриенты часто не знают о перспективных и востребованных профессиях, – отмечает директор образовательного центра Юлия Мартынюк.

4 – халатное отношение к требованиям вступления

У каждой страны свои требования по заверению и легализации украинских образовательных документов. Ненадлежащее изучение требований иностранных ЗВО, приведет к отказу в обработке поданного заявления абитуриентом.

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Кто-то требует только апостиль диплома, кто-то двойной апостиль, а кому-то необходимое удостоверение присяжным переводчиком, которого в Украине может и не быть. Ознакомьтесь с требованиями, чтобы вам не отказали в проработке поданного заявления, – отмечает директор образовательного центра Юлия Мартынюк.

5 – неудачно написанные мотивационное письмо и резюме (CV)

Эти документы отсутствуют в перечне для поступления в украинские университеты, но они обязательны для подачи пакета документов в зарубежные вузы в развитых странах.

Часто абитуриенты не понимают, что писать в мотивационном письме, на чем подчеркивать и как сделать заявку более заметной среди других. Аналогичная проблема и с резюме, которое ассоциируется исключительно с трудоустройством. Выпускники школ не знают, как правильно сформировать информацию в CV и почему фразы "не в браке", "нет вредных привычек" неуместны, – отмечает директор образовательного центра Юлия Мартынюк.

6 – неправильный анализ финансирования обучения

Некоторые абитуриенты интересуются только стоимостью обучения, забывая о расходах на проживание, еду и транспорт в стране. В Германии, Австрии, Финляндии, Норвегии и Бельгии незаоблачные ценники на обучение в государственных учреждениях, но дорогая жизнь.

Иногда выгоднее выбрать платную программу, например, в Польше или Чехии и сэкономить на стоимости проживания, – отмечает директор образовательного центра Юлия Мартынюк.

7 – студенты забывают о необходимости визы

Абитуриенты из Украины не могут учиться без студенческой визы в стране, где действует безвиз. Хотя большинство людей уверены, что безвиз – аргумент для отсутствия студенческой визы. Для долгосрочного обучения необходимо получить студенческую визу и оформить разрешение на пребывание в стране. У посольств серьезные требования по их оформлению.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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