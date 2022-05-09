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Запреты для поступления и востребованные специальности: ТОП-7 вопросов об обучении в немецких вузах

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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9 мая, 13:16
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Какой уровень немецкого языка требуют для поступления в университеты, как получить студенческую визу и можно ли бесплатно учиться – рассказали в Немецкой общественной организации ABLE e.V
Обучение в Германии
Обучение в Германии / Фото: pexels.com

Германия – страна, куда эмигрировали украинцы из-за агрессии РФ в Украине. Для временно переселенных актуален вопрос не только о поиске работы, но и обучении в университетах. Немецкая общественная организация ABLE e.V в Instagram поделилась ответами на ТОП-7 вопросов о поступлении украинцев в высшие учебные заведения.

Могут ли украинцы получить студенческую визу в Германии?

Да. Необходимо получить письмо-приглашение от вуза в Германии и иметь стипендию, которая покроет необходимые расходы (жилье, студенческие взносы, "карманные деньги"). А еще требуют на счету немецкого банка 10 322 евро, чтобы гарантировать платежеспособность после переезда.

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Можно ли бесплатно учиться на программе бакалавриата, если в Украине степень получена?

Да, получение первой степени бакалавра или магистра в Германии бесплатное. Студент платит только взносы каждый семестр, сумма которых зависит от федеральной земли

Возможно ли одновременно учиться и работать?

Да, учитывая правила. Студентам разрешается работать до 20 часов в неделю и не более 182 календарных дней в году. Дополнительно студенты работают на каникулах – максимальное количество календарных дней 70.

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Какой уровень немецкого языка необходим для поступления в вуз?

Студентам для поступления на программу бакалавриата, необходимо знать немецкий язык как минимум на уровне С1. Сертификат об уровне языка требуется. Для магистров – аналогичные условия.

Каждый университет имеет право установить свои требования о знание языков. Для поступления в "техникум" (Au Stimmungsbild) хватает знания немецкого языка на уровне В1, – отмечают в Немецкой общественной организации ABLE e.V.

Где найти рейтинги востребованных профессий в Германии?

На платформе Mangelberufe.de разместили рейтинги ТОП-профессий для студентов со средним и высшим образованием. Ознакомьтесь с востребованными профессиями Германии, чтобы планировать будущее и расставлять приоритеты при выборе "своей" ниши.

Есть ли возрастные ограничения для поступления в университеты Германии?

В Германии отсутствует возрастная "планка" для поступления в университет. Но есть выборочные университеты, куда поступить могут студенты в возрасте до 55 лет.

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Это также касается стипендиальных программ или программ финансирования. К примеру, программа BAföG (доступна только гражданам ЕС) имеет ограничения до 30 лет, – отмечают в Немецкой общественной организации ABLE e.V.

Предоставляют ли университеты общежитие студентам?

Предоставлением мест в общежитии студентам занимается государственная организация Studentenwerk (независимо от избранного университета студентами). Регистрироваться необходимо отдельно. Средняя цена за проживание в комнате – 300 евро за студента. Сумма варьируется учитывая популярность местоположения.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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