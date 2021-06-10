Как выбрать безопасное и качественное мороженое, чтобы не отравиться

Чтобы мороженое было не только вкусным, а и безопасным, стоит обращать внимание на его состав, цену и целостность упаковки. Все должно быть целым и понятным

Как правильно выбирать мороженое, чтобы не отравиться / Фото: Unsplash

Сегодня в мире отмечают День мороженого. Если верить историкам – оно появилось еще пять тысяч лет назад! Летом на планете каждые 3 секунды продается пачка этого сладкого десерта. Но чтобы полакомиться холодной вкусностью – ее еще надо правильно выбрать, ведь некачественным мороженым можно отравиться. Эксперт по защите прав потребителей Ольга Котехова в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" узнали, как отличить натуральное мороженое от дешевой подделки.

Что цена мороженого говорит о продукте

Как правильно выбирать мороженое, чтобы не отравиться / Фото: Unsplash

Шоколадное, ванильное, фруктовое, есть даже со вкусом пиццы и лука – мороженого существует множество видов! Глаза разбегаются от ассортимента. Да и цены на него весьма разнообразны – от 8 гривен и в разы больше.

"Если рассматривать состав пломбира стоимостью 8 гривен, увидим, что здесь есть как молочные жиры, так и не молочные. А жирность всего 3% – отсюда и такая низкая цена, – объясняет Ольга Котехова. – Если открыть и дать постоять, увидим, что мороженое консистенцией похожее на пену, а настоящий пломбир более твердый".

То есть производитель сразу предупредил, что внутри за такую ​​цену. Но есть и другие виды, например, шоколадное, стоимостью 30 гривен.

"В составе указано какао, апельсиновые дополнения. Оно на палочке и покрыто шоколадом с апельсиновыми прожилками. Поэтому и дороже. Но если посмотреть на состав, увидим – это мороженое натуральное", – отметила эксперт.

Еще и на 20 граммов тяжелее, чем пломбир! А вот фруктовое мороженое в среднем дешевле чем шоколадное всего на 9 гривен, однако уже без натуральных компонентов. Но на упаковке указано, что фруктовый наполнитель на 40% состоит из фруктов. Однако это не свежие, а сушеные или вяленые плоды.

Реклама

Почему важно смотреть на упаковку мороженого и какой она должна быть

Но прежде всего стоит обращать внимание даже не на цену мороженого, а на его целостность – говорит эксперт.

Упаковка мороженого должна быть целой / Фото: Unsplash

"Ни в коем случае не следует покупать мороженое с мятой или испорченной упаковкой. Это может вызвать отравление, там заводятся микроорганизмы. И обращайте внимание на форму изделия – она не должна быть деформированной, это означает, что мороженое замораживалось и размораживалось, – советует Ольга Котехова. – Всегда обращаете внимание на состав, потому что отметки "пломбир" — это такой маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к продукту".

И как бы ни хотелось холодных сладостей в жару – не спешите и внимательно изучайте содержание продукта и качество упаковки.

Насколько полезен бездрожжевой хлеб – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, сколько клубники полезно съедать и как понять, что ягоды без нитратов.