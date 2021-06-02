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Как приготовить вкусное домашнее мороженое – 5 рецептов

Сегодня, 15:08

Среди них клубничное, пломбир и творожное

Домашнее мороженое, instagram.com/recipes_dobbi/
Домашнее мороженое, instagram.com/recipes_dobbi/
Фото: freepik.com

Домашнее мороженое – это не обязательное наличие мороженицы. Разве что нужно иметь молоко, сахар и несколько других вспомогательных ингредиентов. Ну еще совсем немного времени и терпения подождать, пока ваше мороженое побудет в холодильнике – и один из самых любимых десертов детства готов. Ниже – 5 рецептов мороженого, каждый из них заслуживает, чтобы его осуществить.

Мороженое пломбир: рецепт без яиц

Домашнее мороженое, instagram.com/recipes_dobbi/
Домашнее мороженое, instagram.com/recipes_dobbi/
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 7 г желатина + 42 г воды
  • 100 г сахара
  • 30 г сухого цельного молока
  • 420 г молока 2,5%
  • 230 г сливок 33%

Способ приготовления

  1. Желатин залить водой и дать набухнуть.
  2. Смешать сахар с сухим молоком, влить половину обычного молока и довести до кипения, помешивая. Добавить желатин и перемешать до растворения.
  3. Остудить до комнатной температуры. Влить вторую половину молока, ввести сливки (их можно предварительно взбить, но это необязательно).
  4. Для приготовления ручным способом перелейте смесь в контейнер и отправьте в морозильную камеру, и каждые полчаса-час взбивайте ее блендером, пока она не станет по консистенции кремовой – как мягкое мороженое.
  5. Если готовите в мороженице, то смесь лучше охладить в холодильнике, а затем перелить в чашу и замораживать согласно инструкции.

Клубничное мороженое: рецепт без сливок

Клубничное мороженое с йогуртом
Клубничное мороженое с йогуртом
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Клубника, помытая и очищенная – 450 г
  • Сахар – 2/3 чашки (130 г)
  • Водка или кирш – 2 чайные ложки (по желанию)
  • Натуральный несладкий йогурт (жирный) – 1 чашка (140 г)
  • Свежевыжатый лимонный сок – 1 чайная ложка

Способ приготовления

  1. Мелко нарезать клубнику, засыпать ее сахаром, добавить алкоголь (если используете) и перемешать.
  2. Накрыть миску с клубникой пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на час. Время от времени ягоды нужно перемешивать.
  3. В блендере пюрировать клубнику (выделившуюся жидкость сливать не нужно) вместе с йогуртом и лимонным соком, чтобы масса стала однородной.
  4. По желанию массу можно процедить, чтобы убрать семечки от клубники, но это не обязательно.
  5. Остудить клубничную смесь в холодильнике в течение часа.
  6. Заморозить пюре в мороженице, следуя инструкциям производителя.
  7. Если мороженицы нет, поставить миску со смесью в морозилку и взбивать миксером через каждые 30-60 минут, пока масса не загустеет.

Творожное мороженое: рецепт со сгущенкой

Мороженое с вареной сгущенкой
Мороженое с вареной сгущенкой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Творог – 400 г
  • Вареное сгущенное молоко – 400 мл
  • Молоко – 1/2-3/4 стакана

Способ приготовления

  1. Творог взбить блендером или протереть через сито, чтобы убрать крупинки.
  2. Добавить сгущенное молоко и хорошо взбить до получения однородной массы.
  3. Постепенно влить молоко, чтобы получилась смесь консистенции жидкой сметаны.
  4. Отправить массу в мороженицу и готовить по инструкции производителя.

Рецепт мороженого в формочках

Мороженое в формочках
Мороженое в формочках
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Йогурт – 1/2 стакана
  • Апельсиновый сок (сладкий) – 1/2 стакана
  • Ванильный экстракт – 1/2 ч. л.
  • Лимонный сок – 1 ч. л.
  • Мед – 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Перемешать йогурт без наполнителей, апельсиновый сок, ванильный экстракт, лимонный сок и жидкий мед.
  2. Перелить смесь в формочки для мороженого и вставить палочки. Отправить в морозильную камеру на несколько часов.
  3. Перед подачей достать мороженое из холодильника и дать ему оттаять в течение 10-15 минут перед подачей.

Мороженое сливочное: рецепт

Сливочное мороженое
Сливочное мороженое
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 500 мл сливок 20 %
  • 5 яичных желтков
  • 100 г сахара
  • Щепотка ванилина

Способ приготовления

  1. Желтки взбиваем с сахаром. Можно это делать венчиком, можно блендером, можно миксером. В итоге должна получиться светлая, почти белая масса.
  2. На водяной бане нагреваем сливки, не доводя до кипения. Добавляем ваниль.
  3. Непрерывно взбивая желтки, очень медленно, тонкой струйкой вводим 1/3 горячих сливок. Это нужно, чтобы желтки не свернулись.
  4. Эту смесь отправляем к оставшейся жидкости и тщательно перемешиваем. Снова ставим на огонь. Постоянно помешивая, ждем, пока смесь начнет густеть. Если есть термометр, то доводим смесь до 82 градусов. Если его нет, то ориентируемся на ложку – смесь должна ее обволакивать, а если провести по ложке пальцем, то след не должен исчезать мгновенно. Если передержать, то крем заварится и в нем появятся комочки.
  5. Готовую смесь снимаем с водяной бани (убираем ковшик из кипятка или переливаем в другую емкость). Процеживаем готовый крем через мелкое сито, охлаждаем.
  6. Отправляем в мороженицу и готовим по инструкции.
  7. Перекладываем в лоток и убираем в морозилку.

И еще приготовьте миндальный пирог с мятой по рецепту Григория Германа.

Еще 5 рецептов домашнего мороженого найдете здесь.

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