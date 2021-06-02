Как приготовить вкусное домашнее мороженое – 5 рецептов
Среди них клубничное, пломбир и творожное
Домашнее мороженое – это не обязательное наличие мороженицы. Разве что нужно иметь молоко, сахар и несколько других вспомогательных ингредиентов. Ну еще совсем немного времени и терпения подождать, пока ваше мороженое побудет в холодильнике – и один из самых любимых десертов детства готов. Ниже – 5 рецептов мороженого, каждый из них заслуживает, чтобы его осуществить.
Мороженое пломбир: рецепт без яиц
Ингредиенты
- 7 г желатина + 42 г воды
- 100 г сахара
- 30 г сухого цельного молока
- 420 г молока 2,5%
- 230 г сливок 33%
Способ приготовления
- Желатин залить водой и дать набухнуть.
- Смешать сахар с сухим молоком, влить половину обычного молока и довести до кипения, помешивая. Добавить желатин и перемешать до растворения.
- Остудить до комнатной температуры. Влить вторую половину молока, ввести сливки (их можно предварительно взбить, но это необязательно).
- Для приготовления ручным способом перелейте смесь в контейнер и отправьте в морозильную камеру, и каждые полчаса-час взбивайте ее блендером, пока она не станет по консистенции кремовой – как мягкое мороженое.
- Если готовите в мороженице, то смесь лучше охладить в холодильнике, а затем перелить в чашу и замораживать согласно инструкции.
Клубничное мороженое: рецепт без сливок
Ингредиенты
- Клубника, помытая и очищенная – 450 г
- Сахар – 2/3 чашки (130 г)
- Водка или кирш – 2 чайные ложки (по желанию)
- Натуральный несладкий йогурт (жирный) – 1 чашка (140 г)
- Свежевыжатый лимонный сок – 1 чайная ложка
Способ приготовления
- Мелко нарезать клубнику, засыпать ее сахаром, добавить алкоголь (если используете) и перемешать.
- Накрыть миску с клубникой пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на час. Время от времени ягоды нужно перемешивать.
- В блендере пюрировать клубнику (выделившуюся жидкость сливать не нужно) вместе с йогуртом и лимонным соком, чтобы масса стала однородной.
- По желанию массу можно процедить, чтобы убрать семечки от клубники, но это не обязательно.
- Остудить клубничную смесь в холодильнике в течение часа.
- Заморозить пюре в мороженице, следуя инструкциям производителя.
- Если мороженицы нет, поставить миску со смесью в морозилку и взбивать миксером через каждые 30-60 минут, пока масса не загустеет.
Творожное мороженое: рецепт со сгущенкой
Ингредиенты
- Творог – 400 г
- Вареное сгущенное молоко – 400 мл
- Молоко – 1/2-3/4 стакана
Способ приготовления
- Творог взбить блендером или протереть через сито, чтобы убрать крупинки.
- Добавить сгущенное молоко и хорошо взбить до получения однородной массы.
- Постепенно влить молоко, чтобы получилась смесь консистенции жидкой сметаны.
- Отправить массу в мороженицу и готовить по инструкции производителя.
Рецепт мороженого в формочках
Ингредиенты
- Йогурт – 1/2 стакана
- Апельсиновый сок (сладкий) – 1/2 стакана
- Ванильный экстракт – 1/2 ч. л.
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Мед – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Перемешать йогурт без наполнителей, апельсиновый сок, ванильный экстракт, лимонный сок и жидкий мед.
- Перелить смесь в формочки для мороженого и вставить палочки. Отправить в морозильную камеру на несколько часов.
- Перед подачей достать мороженое из холодильника и дать ему оттаять в течение 10-15 минут перед подачей.
Мороженое сливочное: рецепт
Ингредиенты
- 500 мл сливок 20 %
- 5 яичных желтков
- 100 г сахара
- Щепотка ванилина
Способ приготовления
- Желтки взбиваем с сахаром. Можно это делать венчиком, можно блендером, можно миксером. В итоге должна получиться светлая, почти белая масса.
- На водяной бане нагреваем сливки, не доводя до кипения. Добавляем ваниль.
- Непрерывно взбивая желтки, очень медленно, тонкой струйкой вводим 1/3 горячих сливок. Это нужно, чтобы желтки не свернулись.
- Эту смесь отправляем к оставшейся жидкости и тщательно перемешиваем. Снова ставим на огонь. Постоянно помешивая, ждем, пока смесь начнет густеть. Если есть термометр, то доводим смесь до 82 градусов. Если его нет, то ориентируемся на ложку – смесь должна ее обволакивать, а если провести по ложке пальцем, то след не должен исчезать мгновенно. Если передержать, то крем заварится и в нем появятся комочки.
- Готовую смесь снимаем с водяной бани (убираем ковшик из кипятка или переливаем в другую емкость). Процеживаем готовый крем через мелкое сито, охлаждаем.
- Отправляем в мороженицу и готовим по инструкции.
- Перекладываем в лоток и убираем в морозилку.
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