Как восстановить форму после COVID-19 – советы диетолога по питанию

После перенесенного COVID-19 люди разделились на две категории: кто-то набрал килограммы, а кто-то – потерял

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Коронавирус дает о себе знать не только во время болезни, но и после. Сопутствующие симптомы бьют по всему телу – от нервной системы до кожи. В борьбе с вирусом больные теряют вес, а потом не могут вернуть его обратно. Некоторые же, наоборот, набирают килограммы. Диетолог Галина Незговорова в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" пояснила, почему так происходит, чем опасны резкие перепады веса и что с этим делать.

Как COVID-19 влияет на вес людей

После перенесенного COVID-19 люди разделились на две категории: кто-то набрал килограммы, а кто-то – потерял. Такой результат врачи объясняют снижением аппетита во время болезни. Особенно у тех, у кого она протекала нелегко. Конечно, кому-то такое бы понравилось. Но как это влияет на здоровье?

"Если не было лишнего веса – это большой риск того, что более длительное время займет процесс восстановления, – комментирует диетолог. – Когда и так человек был худенький и еще потерял вес, ему обязательно следует вернуть утраченное. Для этого в рационе должны быть полноценный белок, овощи, орехи, семечки".

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Как понять, что нужно набирать вес после болезни

Главное – понять, действительно ли вам нужно возвращать потерянные килограммы. Ведь некоторые, наоборот, смогли сбросить лишнее. Здесь поможет обычный расчет индекса массы тела. Для этого вес в килограммах нужно разделить на рост в метрах в квадрате. Если индекс в пределах 19-25, то все с весом в порядке.

Старайтесь за 1,5 часа до занятий спортом не есть / Фото: freepik.com

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Почему люди набирают вес во время болезни

Во время болезни некоторые люди не только не худеют, но набирают лишнее. Этому врач тоже имеет объяснение.

"Обычно люди худеют, когда болеют подобными болезнями. А вот когда имели легкую степень заболевания и при этом находились дома на изоляции, понятно, что были доступны источники питания и человек начинал гораздо больше есть", – говорит диетолог.

Поэтому здесь сыграл роль человеческий фактор. И в такой ситуации подход к восстановлению другой.

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Как восстановить форму после болезни

"Для тех, кто хочет похудеть, количество приемов пищи должно быть ограничено. Не забываем о том, что следует включать адекватные физические нагрузки", – комментирует Галина Незговорова.

Поэтому для тех, кто хочет набрать вес, стоит помнить следующие правила: принимать пищу 5 раз в день – три основных приема с большим количеством белка (мясо, рыба, молочные продукты, овощи) и два перекуса (орехи, семечки). Кто же, наоборот, набрал лишнего, должен принимать пищу три раза в день. В рационе должно быть белое мясо, овощи и фрукты. Желательно исключить из своего рациона сладости и мучные изделия. А вот физические нагрузки следует прибавить.

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