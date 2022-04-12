Елена Зеленская рассказала, как пересечь границу с ребенком с инвалидностью / Фото: Коллаж: Сегодня

Очереди на границах – привычная "картина", которую видят беженцы из Украины чуть ли не каждый день. Ожидание из-за толпы на границе – проблема для детей с инвалидностью, которые стрессово реагируют на ситуацию. Елена Зеленская в своем телеграм-канале рассказала, как легко пересечь границу с ребенком с инвалидностью и обойти большие очереди.

Как пересечь границу по упрощенным требованиям?

В условиях военного положения требования к выезду детей за границу, в том числе – с инвалидностью, упрощены. Дети с инвалидностью вместе с сопровождающими, имеют право на внеочередное пересечение государственной границы Украины.

Реклама

Чтобы воспользоваться этой возможностью, вместе с документом, удостоверяющим личность ребенка, нужно иметь удостоверение, справку, программу реабилитации или медицинское заключение:

Удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи (в котором указана категория "ребенок с инвалидностью").

(в котором указана категория "ребенок с инвалидностью"). Справку о получении государственной социальной помощи.

Индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью, выданную врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения.

с инвалидностью, выданную врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения. Медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Кто может сопровождать ребенка с инвалидностью?

Сопровождать ребенка с инвалидностью для выезда за границу может мать и/или отец, опекун, попечитель, один или оба приемных родителя, родители-воспитатели.

Если сопровождение осуществляют родители, то нужны документы, подтверждающие родственные связи. Если ребенок выезжает с опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями – документы, подтверждающие соответствующие полномочия личности.

Реклама

/ Фото: Pexels

Сопровождать детей с инвалидностью также могут бабушка, дедушка, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим, если они освобождены от военной службы и мобилизации и имеют с собой соответствующие документы.

Узнайте также, как эмигрировать в США украинцам без визы.