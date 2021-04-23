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Как вернуть свежесть потемневшим фруктам: 3 быстрых способа

23 апреля, 15:02

Ирина Маслова

Поможет мед или лимонный сок, или совсем немного соли

Фруктовые салаты да и просто нарезанные фрукты часто теряют свой презентабельный вид. Другими словами – они очень быстро и не вовремя темнеют. Но на помощь приходит народный опыт и лайфхаки. Мы уже рассказывали, что делать с авокадо, чтобы он долго не портился, теперь узнаем, что делать, если нарезанные фрукты потемнели.

Как вернуть свежесть фруктам

Способ №1. Мед и вода

  1. Положите нарезанные фрукты в миску.
  2. Смешайте 1 столовую ложку меда и 1 стакан чуть теплой воды. Мед быстрее растворяется в теплой воде, чем в холодной.
  3. Залейте фрукты раствором меда и воды. Убедитесь, что все фрукты полностью покрыты.
  4. Оставьте на 30 секунд.
  5. Слейте раствор из меда и воды. Теперь фрукты будут выглядеть яркими и свежими в течение 8 часов.

Способ №2. Лимонный сок и вода

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  1. Положите кусочки фруктов в миску.
  2. Смешайте 1 столовую ложку лимонного сока и 1 стакан воды. Если фруктов много, то и ингредиентов для раствора нужно брать больше.
  3. Залейте фрукты так, чтобы они были полностью покрыты раствором лимонного сока и воды.
  4. Оставьте на 5 минут.
  5. Слейте раствор. Теперь ваши фрукты будут выглядеть свежими на несколько часов.

Способ №3. Соль и вода

  1. Положите кусочки фруктов в большую миску.
  2. Растворите половину чайной ложки соли в 4 стаканах воды. Лучше брать морскую соль вместо поваренной.
  3. Вылейте раствор соли и воды в миску с фруктами. Убедитесь, что они полностью покрыты водно-солевым раствором.
  4. Оставьте на 5 минут.
  5. Слейте раствор. Теперь ваши фрукты будут свежими еще несколько часов.

По материалам: Іol.co.za.

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