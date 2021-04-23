Как вернуть свежесть потемневшим фруктам: 3 быстрых способа

Фруктовые салаты да и просто нарезанные фрукты часто теряют свой презентабельный вид. Другими словами – они очень быстро и не вовремя темнеют. Но на помощь приходит народный опыт и лайфхаки. Мы уже рассказывали, что делать с авокадо, чтобы он долго не портился, теперь узнаем, что делать, если нарезанные фрукты потемнели.
Как вернуть свежесть фруктам
Способ №1. Мед и вода
- Положите нарезанные фрукты в миску.
- Смешайте 1 столовую ложку меда и 1 стакан чуть теплой воды. Мед быстрее растворяется в теплой воде, чем в холодной.
- Залейте фрукты раствором меда и воды. Убедитесь, что все фрукты полностью покрыты.
- Оставьте на 30 секунд.
- Слейте раствор из меда и воды. Теперь фрукты будут выглядеть яркими и свежими в течение 8 часов.
Способ №2. Лимонный сок и вода
- Положите кусочки фруктов в миску.
- Смешайте 1 столовую ложку лимонного сока и 1 стакан воды. Если фруктов много, то и ингредиентов для раствора нужно брать больше.
- Залейте фрукты так, чтобы они были полностью покрыты раствором лимонного сока и воды.
- Оставьте на 5 минут.
- Слейте раствор. Теперь ваши фрукты будут выглядеть свежими на несколько часов.
Способ №3. Соль и вода
- Положите кусочки фруктов в большую миску.
- Растворите половину чайной ложки соли в 4 стаканах воды. Лучше брать морскую соль вместо поваренной.
- Вылейте раствор соли и воды в миску с фруктами. Убедитесь, что они полностью покрыты водно-солевым раствором.
- Оставьте на 5 минут.
- Слейте раствор. Теперь ваши фрукты будут свежими еще несколько часов.
По материалам: Іol.co.za.
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