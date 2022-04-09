Детский сад в Германии: как оформить ребенка и сэкономить на оплате / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия – одна из стран, куда эмигрировали украинцев во время войны. Немецкая общественная организация ABLE e.V в Instagram рассказала о правилах оформления ребенка в местный садик. Читайте и узнайте, как сэкономить на оплате, найти садик и куда обращаться за помощью.

Какие есть сады и как оформить ребенка?

В Германии есть муниципальные (kommunale kita), частные (private kita), а также садики от работодателя (betriebliche kita).

Реклама

Посетите ближайший сад неподалеку вашего дома, чтобы записаться на консультацию и подать документы. Если вы выберете муниципальный сад, вам помогут с оформлением и подачей документов в Управлении по делам детей и молодежи по месту жительства (Jugendamt).

Детский сад должен находиться не более чем в 5 км от места жительства. Если будете добираться до него на общественном транспорте, то должны тратить 30 мин времени на езду. И не больше!

Реклама

При оформлении ребенка в конкретный садик, не забудьте, что его возраст имеет значение. Есть возрастные категории для распределения детей в группы:

Ясла (kinderkrippe) – для детей до 3 лет.

(kinderkrippe) – для детей до 3 лет. Детский садик (kindergarten) – для детей от 3 до 7 лет.

(kindergarten) – для детей от 3 до 7 лет. Уход за детьми после школы (kinderhort) – для учащихся в начальной школе.

Какие документы нужны для оформления ребенка в сад?

Медицинская книга (справка) с картой прививок и информацией об обследованиях является необходимой для оформления ребенка в садик.

Сколько стоит детский садик в Германии?

Стоимость сада зависит от:

Реклама

Длительности пребывания ребенка в саду ежедневно.

Доход семьи. Если доходы у родителей высокие – платить придется больше.

Наличие родных братьев или сестер в саду. Вы будете платить меньше, если их будет больше в саду.

Стоимость обучения в саду обсуждается во время консультации. Если получите бесплатное место, то за питание все равно придется платить самостоятельно.

Что делать, когда нет денег на оплату сада?

Подайте заявку на получение ваучера на дневной уход за ребенком (Kita-Gutschein) в Управлении по делам детей и молодежи. Заявление найдете на их официальном сайте или в офисе.

Желающим необходимо заполнить бланк заявления, подав его с документами:

Сумма доходов родителей (например, расчетные листы о сумме заработной платы или справка из центра занятости).

(например, расчетные листы о сумме заработной платы или справка из центра занятости). Оценка стоимости услуг германского сада.

Письмо-подтверждение от германского сада.

Если заявление и документы будут отвечать требованиям, то в Управлении по делам детей и молодежи выделят средства на оформление ребенка в садик.

Важно: если требуется помощь и поддержка, обратитесь в Службу молодежной миграции в регионе или позвоните по номеру телефона 0800 111 0550.

Смотрите также 10 ссылок для поиска бесплатного жилья, транспорта и социальной помощи в Берлине.